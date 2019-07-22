Наталья Клюшина пропала в лесу Дальнеконстантиновского района Нижегородской области Общество

Наталья Клюшина пропала в лесу Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Как сообщает ПСО "Волонтер", 25 июля 2019 года она ушла из д.Сиуха в лес и не вернулась.

Приметы: рост 165 см, телосложение плотное, волосы темные крашеные короткие, глаза карие. Нуждается в медицинской помощи.

Накануне волонтеры объявили сбор на поиски Натальи Клюшиной и заметили, что нужны не только люди, но и собаки и автомобили. За более подробной информацией можно обратиться к инфоргу поиска Людмиле 8920-299-66-46.