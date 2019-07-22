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Политика

Глеб Никитин провел очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы"

26 июля 2019 10:50  [61] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел очередное заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" 25 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Мероприятие проходило в Москве. В нем приняли участие заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов, глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, представители федеральных и региональных органов власти. Речь шла о подготовке доклада.

"Текст доклада готов в своей основе. У нас есть время для того, чтобы его доработать, в том числе в связи с изменением законодательства. Есть и дополнительные идеи", - отметил Глеб Никитин.

В частности, участниками заседания рассматривалась возможность заключения долгосрочных контрактов на весь "жизненный цикл" объекта, включая ликвидацию негативных последствий и дальнейшее использование.

Также было предложено внести в текст доклада положение о необходимости выделения федерального финансирования на проектирование объектов в рамках проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология".

Отдельно в рамках заседания обсуждалась методология показателей проекта "Чистая вода".

"Зачастую за имеющимися показателями не видно реального положения дел в конкретном населенном пункте. Например, может быть высокий показатель доли населения обеспеченного питьевой водой. При этом вода не подходит для нормального использования, что вызывает недовольство жителей. Нельзя руководствоваться едиными критериями, а нужно смотреть на проблемы конкретных населённых пунктов и их решать. Договорились с коллегами, курирующими проект, с Минстроем и Роспотребнадзором, еще раз проанализировать данные показатели", - сказал Глеб Никитин.

В ходе заседания было принято решение назначить руководителем подгруппы "Формирование комплексной системы обращения с ТКО" временно исполняющего обязанности главы Республики Башкирия Радия Хабирова.

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