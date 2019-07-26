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Общество

Более 635 тысяч абонентов "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" по итогам июня

26 июля 2019 11:23  [72] Общество

Более 635,8 тысяч абонентов ПАО "ТНС энерго НН" претендуют на победу в акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" по итогам июньского этапа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В пресс-службе пояснили, что по итогам оплаты июньских квитанций за электроэнергию количество участников акции "Свет в подарок или год – без хлопот" сократилось на 56 204 лицевых счета и в результате на победу теперь претендует 635 832 абонента "ТНС энерго НН".

В компании напомнили, что для продолжения участия в акции необходимо в течение 2019 года каждый месяц своевременно и в полном объеме оплачивать квитанции за электроэнергию. Максимальное количество баллов начисляется тем участникам, которые оплачивают квитанции до 10 числа месяца либо авансом.

Баланс баллов обновляется 25 числа каждого месяца на сайте энергосбытовой компании.

В финал акции выйдут участники, которые до конца 2019 года наберут по 16 и более баллов. Из числа финалистов с помощью специальной методики, описанной в "Положении об акции", будут выбраны десять выигрышных лицевых счетов, владельцы которых получат сертификаты на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей в 2020 году.

"ПАО "ТНС энерго НН" благодарит своих клиентов и выражает им признательность за добросовестное отношение к оплате электроэнергии", - говорится в сообщении.

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