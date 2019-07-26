"От профессионализма работников торговли зависит уровень жизни нижегородцев", - Евгений Лебедев

Евгений Лебедев
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Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с Днем работника торговли
"Во все времена торговля играла важную роль в жизни людей, экономике и политике страны. Уважение к торговцу как к человеку способному решить одну из самых важных задач – обеспечить людей необходимыми продуктами и товарами - не утрачено и в наши дни", - говорится в поздравлении Евгения Лебедева.
"Славные традиции торгового дела на нижегородской земле заложило наше знаменитое купечество, а с развитием рыночных отношений профессия продавца стала еще более востребованной и распространенной", - добавил он.
"Невозможно представить жизнь современного человека без предприятий торговли. Современные торговые центры поражают красотой и удобством, а продавцы - умением работать с покупателями. От вашего профессионализма и терпения зависит не только качество обслуживания, но и уровень жизни нижегородцев, их настроение. Благодаря вашему неустанному труду в регионе продолжает развиваться сфера торговли, повышается культура обслуживания покупателей, расширяется ассортимент предлагаемых товаров", - отметил глава регионального парламента.
"В день профессионального праздника примите слова благодарности за ваш труд, заботу о покупателях, открытость, внимательность! Пусть люди чаще улыбаются вам в ответ!", - подытожил Евгений Лебедев.
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