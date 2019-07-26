Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков Бизнес

Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков. Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.

В пресс-службе пояснили, что теперь ипотечные заемщики Альфа-Банка могут в своем личном кабинете подобрать интересующий их объект недвижимости без длительного поиска в интернете или обращения к сторонним агентствам.



"Личный кабинет ипотечного заемщика Альфа-Банка призван радикально сократить затраты времени заемщика на оформление ипотеки. При этом зачастую львиная доля времени клиента уходит на поиск подходящего объекта недвижимости: ему приходится просматривать множество дублирующих друг друга объявлений на разных сайтах", - сказал директор по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артем Иванов.

"Новый сервис эту проблему полностью решает - все объявления сгруппированы по объектам и собраны непосредственно в личном кабинете, и клиент может легко сравнить разные предложения по ключевым для него параметрам", - пояснил он.

Новый сервис доступен при приобретении готовых квартир и апартаментов на территории Москвы и Московской области, в дальнейшем планируется расширение действия сервиса на другие регионы и категории недвижимости. Подбор объекта производится по крупнейшей российской онлайн-базе недвижимости WinNER.



Личный кабинет позволяет ипотечному заемщику Альфа-Банка пройти все этапы оформления ипотеки в онлайне с единственным визитом в отделение при заключении сделки. Зарегистрироваться в личном кабинете можно на сайте банка.