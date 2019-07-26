Последние новости рубрики Бизнес
26 июля 2019 12:49  [91] Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске
26 июля 2019 12:37  [81] Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков
25 июля 2019 15:51  [252] Нектарины с плодожоркой завезли в Нижегородскую область
25 июля 2019 15:12  [227] Нижегородские предприятия смогут получить Всероссийскую премию "Экспортёр года"
25 июля 2019 14:53  [295] Нижегородское газозаправочное оборудование стали покупать в Белоруссии
25 июля 2019 11:34  [263] "Бизнес" по поставке черенков для лопат обернулся для нижегородского пенсионера тремя годами колонии
24 июля 2019 18:29  [257] Нижегородские предложения вошли в закон о социальном предпринимательстве
24 июля 2019 10:30  [267] Прокуратура выявила нарушения в работе нижегородского "СМИ" по утилизации ртутных ламп
24 июля 2019 09:37  [284] Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс направил юрлицам более 2 тысяч памяток во избежание долгов
23 июля 2019 18:12  [326] Нижегородские инноваторы смогут получить гранты до 5 млн рублей
Бизнес

Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске

26 июля 2019 12:49  [91] Бизнес

Фото: Дума Дзержинска

Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске. В церемонии принял участие председатель городской Думы Сергей Попов, сообщили в пресс-службе Думы.

"Без предпринимателей, работников торговли нашу современную жизнь очень тяжело представить. Дзержинск живет, в том числе, благодаря вам. Вы создаете рабочие места для дзержинцев, налогами пополняете городскую казну, участвуете в социально-значимых проектах. Благодаря вам открываются новые производства и предприятия, кафе и рестораны, гостиницы и магазины. За это вам огромная благодарность. Желаю вам успехов в вашей деятельности, постоянного и стабильного дохода", - обратился Сергей Попов к участникам мероприятия.

Победителями конкурса "Предприниматель года-2018" признаны: в номинации "Производство" - директор ООО "Лега" Юрий Жданов, в номинации "Новое производство" - генеральный директор ООО "Аэрозолекс" Иван Кисурин, в номинации "Транспорт" - генеральный директор ООО "Орбита-2" Галина Мирошкина, в номинации "Медицинские услуги" - генеральный директор ООО "Взгляд" Светлана Маркова, в номинации "Услуги общественного питания" - индивидуальный предприниматель Василий Смердов, в номинации "Гостиничные услуги" - генеральный директор ООО "Балчуг-НН" Татьяна Костюкова, в номинации "Торговля" - директор ООО "Рекорд" Александр Серов, в номинации "Начинающий предприниматель" - директор ООО "Комплект-Лайф" Татьяна Володина.

Помимо этого, в рамках мероприятия директору АНО "Центр развития предпринимательства Дзержинска" Екатерине Стрижовой вручили диплом за 1 место в номинации "Лучшая организация по поддержке бизнеса" в областном конкурсе "Предприниматель года".

Наиболее отличившимся работникам сферы предпринимательства, торговли, общественного питания города были также вручены почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, благодарственные письма администрации Дзержинска.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph