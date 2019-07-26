Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске Бизнес

Фото: Дума Дзержинска

Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске. В церемонии принял участие председатель городской Думы Сергей Попов, сообщили в пресс-службе Думы.

"Без предпринимателей, работников торговли нашу современную жизнь очень тяжело представить. Дзержинск живет, в том числе, благодаря вам. Вы создаете рабочие места для дзержинцев, налогами пополняете городскую казну, участвуете в социально-значимых проектах. Благодаря вам открываются новые производства и предприятия, кафе и рестораны, гостиницы и магазины. За это вам огромная благодарность. Желаю вам успехов в вашей деятельности, постоянного и стабильного дохода", - обратился Сергей Попов к участникам мероприятия.

Победителями конкурса "Предприниматель года-2018" признаны: в номинации "Производство" - директор ООО "Лега" Юрий Жданов, в номинации "Новое производство" - генеральный директор ООО "Аэрозолекс" Иван Кисурин, в номинации "Транспорт" - генеральный директор ООО "Орбита-2" Галина Мирошкина, в номинации "Медицинские услуги" - генеральный директор ООО "Взгляд" Светлана Маркова, в номинации "Услуги общественного питания" - индивидуальный предприниматель Василий Смердов, в номинации "Гостиничные услуги" - генеральный директор ООО "Балчуг-НН" Татьяна Костюкова, в номинации "Торговля" - директор ООО "Рекорд" Александр Серов, в номинации "Начинающий предприниматель" - директор ООО "Комплект-Лайф" Татьяна Володина.

Помимо этого, в рамках мероприятия директору АНО "Центр развития предпринимательства Дзержинска" Екатерине Стрижовой вручили диплом за 1 место в номинации "Лучшая организация по поддержке бизнеса" в областном конкурсе "Предприниматель года".

Наиболее отличившимся работникам сферы предпринимательства, торговли, общественного питания города были также вручены почетные грамоты министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, благодарственные письма администрации Дзержинска.