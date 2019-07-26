Ремонт ванной комнаты своими руками

В каждой семье наступает такой момент, когда мы понимаем, что устали от окружающего интерьера и готовы его сменить, несмотря на все трудности и издержки. Когда вы уже морально подготовились ко всем ждущих вас сложностях, и чтобы их минимизировать необходимо грамотно спланировать ремонт.

Первый шаг – планирование

Первое с чего необходимо начать – оценить свои силы и понять, что можете сделать самостоятельно, а для каких задач будет необходимость привлечь специалистов. После этого мы имеем примерный план перечня работ и можем переходить ко второму шагу.

Второй шаг – эскиз

Все держать в своей голове – здорово, но все же ваша будущую ванная комната должна обрести жизнь на бумаге. При этом уделяем внимание деталям: фурнитуре, наличию розетки, светильникам.

Третий шаг – выбор материалов

Выбирая материалы для ванной комнаты не стоит брать самые дешевые, так как они испортят весь интерьер и прослужат не долго. Отдельное внимание необходимо уделить vkplitka.ru плитке, так как она может сделать помещение более просторным или наоборот маленьким. Плитка должна соответствовать тому типу интерьера, который вы выберете, сейчас в моде стиль минимализм, особенно если у вас маленькая площадь. Какой бы дизайн вы не выбрали она должна быть качественной и максимально устойчивой к влаге и химическим веществам.

Что касается электрики, то она обязательно должна быть в водозащитном исполнение. Все расходные материалы необходимо покупать с запасом в 10-15% от сметы, так как будут бракованные и сломанные в процессе ремонта. Ну и самое важное – сантехника. Если вы решили полностью заменить всю имеющуюся сантехнику, то не стоит на них экономить.

Выполнив три первых шага, наступает самая сложная и ответственная пора. После закупки материалов и освобожденного времени для ремонта необходимо освободить комнату. Убирают ванну или душ, снимают облицовочный материал и канализационные и водопроводные трубы. Сейчас очень практично использование каркасов, чтобы избавиться от дополнительного выравнивания стен и спрятать за ними всю коммуникацию. Также есть возможность сделать встроенные полки, что освободит пространство.