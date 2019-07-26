Красная рыба: польза для организма

Сейчас как никогда актуальна фраза "ты то, что ты ешь". Современное питание оказывает большое влияние на наш организм. Ожирение, которое приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой и к сахарному диабету: главная проблема общества. Поэтому некоторые продукты питания обязательно должны быть на вашем столе. Одним из таких продуктов является красная рыба. Но некоторые считают, что цены на нее в магазине завышены, поэтому всегда можно воспользоваться услугами компании источник "Морские легенды", которая предоставляет продукцию по оптовым ценам.

Польза красной рыбы

Когда мы используем термин красная рыба, то подразумеваем следующие виды рыб:

- горбуша;

- форель;

- кета;

- нерка;

- лосось;

- семга;

- кижуч.

На просторах России они обитают в водах Баренцева, Каспийского, Белого моря, а также на Дальнем Востоке. Свое название они получили не из-за цвета мяса, которое бывает розового, оранжевого и красного оттенка, а за свою красоту, так как на Руси слово "красная" было синонимом красоты.

Самое полезное в красной рыбе – полиненасыщенные жиры, и как бы дико не звучало, но они необходимы для того, чтобы похудеть. Самым важным жиром, что есть в мясе лососевых рыб является Омега-3. При этом часть жирных кислот незаменимы для организма, так как не синтезируется, а получают только из вне с питанием.

Жиры, которые мы получаем с пищей выполняют следующие жизненоважные функции. Они помогают в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, так как Омега-3 помогает разжижать кровь, что помогает улучшить питание клеток кислородом.

Кроме того, они помогают бороться со стрессом, так как увеличивают выработку гормона серотонина и уменьшают выброс адреналина. Не стоит забывать и про то, что они помогают в борьбе с воспалением.

Но самое важное, полиненасыщенные жиры из красной рыбы помогают снизить "плохой холестерин", который оседает на стенках сосудов. Дополнительно они снижают риск развития сахарного диабета, так как нормализует углеводный обмен и уровень инсулина.

Но не только жиром славится красная рыба. Она прекрасный источник витаминов группы А, В, Е, полезный минералов, а также хороший источник белка.