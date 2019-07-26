Польза мебели из дерева

Выбор в сторону мебели из дерева еще один шаг в сторону здоровья всей семьи. Так как она помогает создать интерьеру природный микроклимат и создает безопасную среду для человека. Именно использование деревянной мебели делает интерьер экологичным и гармоничным и это уже не говоря о красоте такой мебели. С прекрасными образцами деревянной мебели можно подробнее познакомиться и убедиться в правоте слов. Плюсы мебели из дерева

Неоспоримым плюсом такой мебели является, то что для ее изготовления используют только натуральные и природные материалы. А разнообразие массивов, делает возможность выбора приемлемой цены.

Кроме того, современные производители предлагают разнообразные дизайны или мебель под заказ, которая гармонично впишется в интерьер однушки из "хрущевки" или в просторную комнату частного дома. Кроме экологичности, такая мебель обладает и рядом физических параметров, которые могут подтолкнуть вас к ее выбору. Во-первых, она очень долговечна и хорошо борется с влагой. При этом использование качественных лаков помогает избежать проблем с потерей внешнего вида. А фактура натурального дерева делает вид мебели очень привлекательной для человеческого глаза и благотворно влияет на энергетику и душевное равновесие.

Чаще всего для изготовления мебели используют следующие материалы:

- дуб;

- бук;

- береза;

- сосна.

Рассмотрим их более подробно.

Мебель из дуба является одной из самых долговечных, в особенности если при заготовке массива использовали моренный дуб, который предварительно был выдержан в воде. Еще одной особенностью, является то, что такая мебель благотворно влияет на сон человека, так как древесина содержит много эфирных масел.

Мебель из березы идеально подходит для детской комнаты, так как древесина содержит в себе краситель бетулин, богатый ионами серебра. Поэтому такая мебель обладает прекрасным противомикробными свойствами.

Сосновая мебель одна из самых распространённых, так как древесина хорошо поддается обработке и имеет не большую стоимость. Но цена не главный плюс мебели из сосны, главное, что она наполняет дом хвойным ароматом, который очень полезен дыхательной системе.