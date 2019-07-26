Мебель из натурального дерева

Дерево уникальный материал, так как он с легкостью может оживить и наполнить энергией любой интерьер. Ведь металл и пластик по сути мертвые материалы, а дерево обладает жизненной силой и в этом легко убедиться. Попробуйте прикоснуться к мебели или другим предметам сделанных из пластика и из дерева, а после сравните свои ощущения. Дерево словно живет и отдает нам свою энергию, чего только стоит узор годовых колец и текстура материала, искусственно воссоздать из невозможно.

Сейчас многие люди стараются уехать из города и построить себе уютный домик на берегу озера или в окружённом лесом поселке. Но что, если за своим уголком природы нет необходимости уезжать из города и его можно поставить в своем доме. Такой способ – использование деревянной мебели. Можно подробнее познакомиться с различными породами древесин использующихся при изготовлении мебели и выбрать ту, которая будет отзываться в душе. Такая мебель будет греть вашу душу своим присутствием, но кроме эстетической красоты, она обладает еще рядом неоспоримых плюсов.

Преимущества мебели из натурального дерева

Сейчас, как и много лет назад при производстве мебели используют разные пород древесины: дуб, бук, береза, акация, сосна, орех, тик и другие, и каждая из них вносит свой личный отпечаток в готовую продукцию.

Такая мебель обладает следующими плюсами:

- экологическая чистота; - практичность;

- эстетичность;

- природная теплота;

- возможность ремонта.

Во время эксплуатации, каждая мебель получает повреждения: царапины, сколы, но в случае с деревянной мебелью из очень легко устранить. Или можно создать некий эффект старины, а сколы и потертости первый признак такой мебели.

Но в любом случае срок эксплуатации мебели из натурального дерева не ограничивается одним десятком лет, так как она плохо поддается процессу гниения и легко справляется с воздействием влаги.

Такая мебель является полностью экологически чистой, а наличие эфирных масел благотворно влияет на общую обстановку в доме, кроме того сосновая и березовая мебель являются прекрасными борцами с микробами, а мебель из дуба уложит вас спать лучше любой колыбельной.