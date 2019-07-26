Мастер по ремонту мобильных телефонов: инструменты и оборудование

Если вы с детства любите разбирать и собирать технику, все ваши игрушки претерпели ни одно изменение, то при выборе дальнейшей профессии, обязательно обратите внимание на сферу ремонта мобильной или бытовой техники. Если вы с легкостью ремонтировали свой мобильный телефон, то пройдя специальную подготовку можете работать в сервисе по ремонту мобильных устройств или стать самостоятельным мастером и работать на себя.
Но стоит помнить, что ремонт для себя и оказание услуг совсем разные вещи. Если для ремонта собственной техники достаточно минимального набора в виде отвертки и паяльника, то для профессионального ремонт мобильных устройств необходимо специализированное оборудование. Оно должно быть хорошего качества, чтобы под вашим офисом не выстраивались толпы недовольных клиентов. В особенности это касается сложным случаев, когда без высокоточного оборудования не обойтись.
Минимальный набор инструментов включает в себя:
- набор отверток;
- набор пинцетов;
- карандаш-ластик-щётка;
- зубная щётка;
- мультиметр;
- универсальное зарядное устройство;
- термовоздушная паяльная станция;
- держатель плат;
- микроскоп;
- ультразвуковая ванна;
- BGA-трафареты и BGA-паста;
- безотмывочный флюс-гель;
- оплетка для снятия припоя;
- паяльник;
- блок питания;
- осциллограф;
- ПК с доступом в интернет;
- набор программаторов.
Этого набора будет вполне достаточно для оказания услуг по ремонту мобильных телефонов и планшетов, так как позволяют решить больше 90% всех возможных неисправностей, которые возникают в процессе эксплуатации гаджетов.
Кроме того, не стоит забывать о том, что все время необходимо совершенствовать свои навыки, это касается не только обучения, которое вы получаете на практике ремонтирую новые и интересные случаи, но и теоретическую подготовку.
Все затраты, которые потратите за покупку оборудования с лихвой окупятся, так как ремонт мобильных устройств очень востребован. Несмотря на то, что смартфоны делают качественно от поломок они не застрахованы, а среди большого количества владельцев гаджетов, вы обязательно найдете своих клиентов.
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