Мастер по ремонту мобильных телефонов: инструменты и оборудование

Если вы с детства любите разбирать и собирать технику, все ваши игрушки претерпели ни одно изменение, то при выборе дальнейшей профессии, обязательно обратите внимание на сферу ремонта мобильной или бытовой техники. Если вы с легкостью ремонтировали свой мобильный телефон, то пройдя специальную подготовку можете работать в сервисе по ремонту мобильных устройств или стать самостоятельным мастером и работать на себя.

Но стоит помнить, что ремонт для себя и оказание услуг совсем разные вещи. Если для ремонта собственной техники достаточно минимального набора в виде отвертки и паяльника, то для профессионального ремонт мобильных устройств необходимо специализированное оборудование. Оно должно быть хорошего качества, чтобы под вашим офисом не выстраивались толпы недовольных клиентов. В особенности это касается сложным случаев, когда без высокоточного оборудования не обойтись.

Минимальный набор инструментов включает в себя:

- набор отверток;

- набор пинцетов;

- карандаш-ластик-щётка;

- зубная щётка;

- мультиметр;

- универсальное зарядное устройство;

- термовоздушная паяльная станция;

- держатель плат;

- микроскоп;

- ультразвуковая ванна;

- BGA-трафареты и BGA-паста;

- безотмывочный флюс-гель;

- оплетка для снятия припоя;

- паяльник;

- блок питания;

- осциллограф;

- ПК с доступом в интернет;

- набор программаторов.

Этого набора будет вполне достаточно для оказания услуг по ремонту мобильных телефонов и планшетов, так как позволяют решить больше 90% всех возможных неисправностей, которые возникают в процессе эксплуатации гаджетов.

Кроме того, не стоит забывать о том, что все время необходимо совершенствовать свои навыки, это касается не только обучения, которое вы получаете на практике ремонтирую новые и интересные случаи, но и теоретическую подготовку.

Все затраты, которые потратите за покупку оборудования с лихвой окупятся, так как ремонт мобильных устройств очень востребован. Несмотря на то, что смартфоны делают качественно от поломок они не застрахованы, а среди большого количества владельцев гаджетов, вы обязательно найдете своих клиентов.