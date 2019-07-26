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Общество

Новый салон стильных комплектов мебели "Заречье" открылся в нижегородском ТЦ "Мебельный Базар"

26 июля 2019 14:07  [40] Общество

Фото: ТЦ "Мебельный базар"

Новый салон стильных комплектов мебели "Заречье" открылся в нижегородском ТЦ "Мебельный Базар". Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгового центра.

В салоне "Заречье", расположенном на 4-м этаже ТЦ "Мебельный Базар", представлен широкий ассортимент мебели, который включает в себя спальни, гостиные, прихожие и шкафы различных категорий. Консультанты готовы помочь в выборе дизайна, а также в создании проекта, который идеально впишется в комнату.

Компания имеет свою фабрику, что дает право относиться к категории "Мебель от производителя" и держать цены. Приоритетным для компании является серийное производство наборов мебели. Одно из достоинств – модульность. Именно модульная система дает возможность приобрести необходимые составляющие любого набора.

В пресс-службе ТЦ отметили, что фабрика производит мебель уже 70 лет, имеет более 400 магазинов по всей России.

Следить за новостями торгового центра можно на официальном сайте www.mebelny-bazar.ru и в социальных сетях: ВКонтакте и Instagram.

ТЦ "Мебельный Базар" открыт ежедневно и без выходных с 9:00 до 21:00.

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