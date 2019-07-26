Партнером компании "Металлоптторг" стала крупная строительная организация Бизнес

Партнером компании "Металлоптторг" стала крупная строительная организация. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью "Металлоптторга".

В июле на территории универсального складского комплекса №1 (Вязниковская, 3А) открылся офис компании Aneksima, предоставляющей широкий спектр строительных услуг.

"Мы искали для себя площадку, на которой сможем разместить и офис, и склад одновременно, - прокомментировал свой выбор руководитель строительной компании Вадим Щербаков.

"Очень удобно, что складской комплекс расположен вблизи крупной транспортной магистрали - трассы М7, это позволит нашей организации быть мобильной для оказания услуг на территории не только Нижнего Новгорода, но и Нижегородской области. Надеемся, что наше партнерство приведет к значительному развитию", - добавил он.

Компания также занимается поставкой разнообразного металлопроката (сортового, трубного, листового и художественного) напрямую с завода-изготовителя, что позволяет ей удерживать низкие цены на продукцию. В дополнение ко всему, специалисты компании помогут разработать дизайн-проект входных групп.

"Приятно, что наши услуги выбирают крупные амбициозные компании. Мы готовы оправдывать их доверие, предоставляя помещения, соответствующие требованиям партнеров", - отметила директор по аренде компании "Металлоптторг" Ирина Свирская.

СПРАВКА:

"Металлоптторг" - это логистические центры с наличием производственных площадей, мощного грузоподъемного оборудования, удобных подъездных путей для еврофур и автомобилей, а также собственной железнодорожной ветки. Три складских комплекса имеют удобное расположение в непосредственной близости от федеральной трассы М-7 (Вязниковская, 3А, Коновалова, 4, Московское шоссе, 302В). На сегодняшний день компания "Металлоптторг" занимает лидирующие позиции среди складских комплексов в Приволжском Федеральном округе.