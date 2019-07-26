Последние новости рубрики Бизнес
26 июля 2019 15:07  [67] Сток-центр от фабрики "Сильва" открылся в ТЦ "Мебельный Базар"
26 июля 2019 14:19  [92] Партнером компании "Металлоптторг" стала крупная строительная организация
26 июля 2019 12:49  [112] Победителей городского конкурса "Предприниматель года – 2018" наградили в Дзержинске
26 июля 2019 12:37  [96] Альфа-Банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков
25 июля 2019 15:51  [254] Нектарины с плодожоркой завезли в Нижегородскую область
25 июля 2019 15:12  [228] Нижегородские предприятия смогут получить Всероссийскую премию "Экспортёр года"
25 июля 2019 14:53  [297] Нижегородское газозаправочное оборудование стали покупать в Белоруссии
25 июля 2019 11:34  [265] "Бизнес" по поставке черенков для лопат обернулся для нижегородского пенсионера тремя годами колонии
24 июля 2019 18:29  [259] Нижегородские предложения вошли в закон о социальном предпринимательстве
24 июля 2019 10:30  [268] Прокуратура выявила нарушения в работе нижегородского "СМИ" по утилизации ртутных ламп
Бизнес

Сток-центр от фабрики "Сильва" открылся в ТЦ "Мебельный Базар"

26 июля 2019 15:07  [67] Бизнес
Сток-центр от фабрики Сильва открылся в ТЦ Мебельный Базар

Сток-центр от фабрики Сильва открылся в ТЦ Мебельный Базар

Сток-центр от богородской фабрики "Сильва" открылся в ТЦ "Мебельный Базар". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

Теперь в ТЦ два салона фабрики. Один из них расположен на третьем этаже, а на пятом - сток центр. "Это значит, что стильная качественная мебель стала доступнее, потому что в ассортимент салона попадают прошлые коллекции мебели", - пояснили в отделе по связям с общественностью. Здесь представлены детская мебель, кухни, гостиные и аксессуары. Мебель в сток-центре можно приобрести по специальным сниженным ценам. Это первый мебельный сток-центр среди мебельных салонов города.

Фабрика "Сильва" уже более 20-ти лет занимается производством мебели и реализацией её по всем городам России, начиная с северокавказских регионов и завершая Петропавловском-Камчатским. Выпуская как корпусную, так и мягкую мебель, фабрика отличается от других аналогичных предприятий отлаженным системным подходом к производству мебели для дома. Производство оснащено передовым итальянским и немецким деревообрабатывающим и швейным оборудованием.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Банк Ассоциация-8-24 июля 2019
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph