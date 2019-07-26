Сток-центр от фабрики Сильва открылся в ТЦ Мебельный Базар
Сток-центр от богородской фабрики "Сильва" открылся в ТЦ "Мебельный Базар". Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.
Теперь в ТЦ два салона фабрики. Один из них расположен на третьем этаже, а на пятом - сток центр. "Это значит, что стильная качественная мебель стала доступнее, потому что в ассортимент салона попадают прошлые коллекции мебели", - пояснили в отделе по связям с общественностью. Здесь представлены детская мебель, кухни, гостиные и аксессуары. Мебель в сток-центре можно приобрести по специальным сниженным ценам. Это первый мебельный сток-центр среди мебельных салонов города.
Фабрика "Сильва" уже более 20-ти лет занимается производством мебели и реализацией её по всем городам России, начиная с северокавказских регионов и завершая Петропавловском-Камчатским. Выпуская как корпусную, так и мягкую мебель, фабрика отличается от других аналогичных предприятий отлаженным системным подходом к производству мебели для дома. Производство оснащено передовым итальянским и немецким деревообрабатывающим и швейным оборудованием.
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