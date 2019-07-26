Количество жалоб на вывоз мусора в Кстове с начала года снизилось в три раза Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Количество жалоб на вывоз мусора в Кстове с начала года снизилось в три раза. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Государственная жилищная инспекция региона 26 июля провела в Кстове рейд. Специалисты ГЖИ совместно с сотрудниками регионального оператора и местной администрации проверили содержание контейнерных площадок и соблюдение графика вывоза мусора. Мероприятие прошло в рамках поручения губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, которое было дано на заседании правительства региона 20 июня.

В рамках рейда специалисты ГЖИ посетили три адреса: улица Нижегородская д.1, улица Ступишина д. 1а и проспект Победы д. 3б. На всех трех точках переполнения контейнеров выявлено не было.

"В соответствии с нормативами, вывоз мусора с контейнерных площадок в теплое время должен осуществляться ежедневно с 7 утра до 22 часов вечера. Объезд показал, что этот график вывоза соблюдается, осуществляется и своевременный подбор мусора, вовремя проводится уборка контейнерных площадок",- рассказала руководитель Кстовского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области Елена Гаранина.

Также специалисты ГЖИ отметили, что если нарушения и выявляются, то региональный оператор устраняет их в течение 4-6 часов.

"Вывоз мусора на территории Кстовского района осуществляет 26 единиц техники. Этого достаточно. Стоит отметить, что на мусоровозах дополнительно установлена система видеофиксации, что позволяет контролировать движение техники и качество вывоза мусора", – добавила директор регионального оператора ООО "Реал Кстово" Наталья Титова.

В администрации Кстовского района отметили, что параллельно ведется работа по обустройству контейнерных площадок и закупке для них контейнеров.

"Из бюджета Нижегородской области была выделена субсидия на обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров. И сейчас нами подготовлена заявка на обустройство115 площадок. 51 - на территории города Кстово и 64 – на территории сельских поселений. Также планируем закупку 300 новых контейнеров", - рассказал заместитель начальника управления ЖКХ администрации Кстовского муниципального района Александр Спирин.

Всего от жителей Кстовского района с января 2019 года в Госжилинспекцию поступило 68 обращений, связанных с несвоевременным вывозом ТКО и крупногабаритного мусора. Специалистами было проведено 48 рейдов.

Отметим, что за несвоевременный вывоз мусора для региональных операторов предусмотрен штраф – от 5 до 10 тысяч рублей. Для управляющих компаний за ненадлежащее содержание контейнерных площадок наказание предусмотрено в размере от 8 до 13 тысяч рублей.

В целом в Нижегородской области количество обращений граждан по вывозу мусора и содержанию контейнерных площадок с начала года снизилось с 450 до 78 жалоб. Всего специалистами Госжилинспеции было проведено 612 рейдов.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам прямой линии президента России Владимира Путина дал поручение провести дополнительные рейды по проверке соблюдения периодичности вывоза мусора.

В этом году муниципалитетам из областного бюджета дополнительно было выделено около 400 млн рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку контейнеров.

Также Глебом Никитиным было дано поручение обеспечить в регионе эффективное обращение с отходами производства и потребления.