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Общество

Нижегородцы в 2019 году уже обменяли 67 млн баллов на подарки по программе "Бонус" от "Ростелекома"

26 июля 2019 16:23  [60] Общество

Нижегородские участники программы лояльности "Ростелекома" "Бонус" с начала 2019 года уже обменяли 67 млн баллов на скидки при оплате услуг провайдера. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Бонусы начисляются всем зарегистрированным в программе абонентам за своевременные платежи, прохождение опросов, покупки в интернет-магазинах, активность в соцсетях и другое. Учитывается и стаж участника программы.

Самый популярный подарок – скидка на домашний интернет. Ею воспользовалась почти половина участников "Бонуса". Также востребованы дополнительные пакеты минут городской телефонной связи и фильмы из видеотеки "Интерактивного ТВ".

Кроме скидок на сервисы провайдера абоненты могут обменять бонусы на услуги интернет-магазинов "ЛитРес", Lamoda, онлайн-школы Skyeng и других партнеров программы. Также накопленные баллы используются и в различных интерактивных играх "Ростелекома".

Самые активные клиенты уже выиграли с их помощью призы в прошедших онлайн-ивентах "Новогодний шар удачи" и "Земля драконов".

"Мы благодарны клиентам за выбор услуг компании и с удовольствием дарим им подарки. В каталоге вознаграждений каждый может найти для себя что-то полезное. Количество нижегородских подписчиков бонусной программы превысило 70 тысяч. Мы стремимся к тому, чтобы все наши абоненты пользовались ее возможностями", - сказал заместитель директора по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Антон Яковлев.

Узнать подробную информацию о программе "Бонус" можно на сайте компании и по единому телефону 8 800 1000 800.

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