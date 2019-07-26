Нижегородцы вносят огромный вклад в развитие российского флота, - Денис Москвин Общество

Нижегородцы вносят огромный вклад в развитие российского флота, - Денис Москвин

"Нижегородские судостроительные заводы, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты вносят огромный вклад в развитие российского флота", - Денис Москвин

Депутат Государственной думы, секретарь нижегородского отделения "Единой России" Денис Москвин направил поздравление с Днем Военно-морского флота России. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.

"Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с Днем Военно-морского флота!

Этот праздник занимает особое место в жизни многих нижегородцев – тех, кто охраняет морские рубежи нашей страны, кто ждёт на берегу, кто строит корабли для укрепления российского флота.

Военно-морской флот – это гордость и слава нашей страны! Всю свою многовековую историю он является надёжным защитником России. В этот день мы выражаем благодарность отважным морякам, которые обеспечивают нам спокойную, мирную жизнь. Нынешнее поколение матросов и офицеров достойно сохраняет и преумножает традиции своих предшественников, не менее отважно и доблестно решает поставленные перед ними задачи по обеспечению безопасности и обороноспособности государства. Вы с честью несёте свою нелегкую службу.

Сегодня Военно-морской флот находится на высоком уровне. И нижегородские судостроительные заводы, конструкторские бюро и научно-исследовательские институты вносят огромный вклад в развитие российского флота.

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости духа и новых успехов в вашем нелёгком труде на благо нашей страны!", - говорится в поздравлении от имени Дениса Москвина.