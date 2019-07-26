Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 27 июля
Праздничную подсветку включат на нижегородской телебашне 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала РТРС.
Согласно информации, таким образом поприветствуют участников и болельщиков матча ФК "Нижний Новгород" - ФК "Торпедо Москва".
В частности, праздничная иллюминация будет работать 27 июля с 21:00 до 00:00. В это время световое панно будет воспроизводить тематический светодинамический сценарий.
Напомним, сама встреча футбольных команд произойдёт 28 июля в 17:00 на стадионе "Нижний Новгород".
СПРАВКА:
Нижегородская телебашня – крупнейший объект вещательной сети местного филиала РТРС. Новая система архитектурно-художественной подсветки смонтирована на ней к чемпионату мира 2018 года.
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