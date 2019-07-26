Нижегородские малые предприятия стали поставщиками для нефтяной отрасли Бизнес

Представители 11 нижегородских предприятий приняли участие в Дне поставщика с АО "Транснефть-Верхняя Волга", который прошел в Великих Луках. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, проведение Дней поставщика с участием нижегородского малого и среднего бизнеса – одно из мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Мы привезли в Великие Луки представителей ведущих нижегородских производителей электротехники, металлоконструкций, испытательного оборудования, гидропневмоавтоматики, деталей трубопровода, - рассказал Максим Черкасов. - Подбирали предприятия, продукция которых нужна компании "Транснефть" по программе импортозамещения. Причем, эти предприятия не только заинтересованы в том, чтобы стать поставщиками ПАО "Транснефть", но и готовы, в случае необходимости, "дорасти" до высоких требований, которые предъявляет компания к своим партнерам".

По словам министра, участвовать в тендерах, проводимых ПАО "Транснефть", могут лишь те предприятия, которые состоят в реестре основных видов продукции (ОВП), закупаемой ПАО "Транснефть". А для того, чтобы попасть в этот реестр, продукция должна соответствовать определенным требованиям. На встрече в Великих Луках представители нижегородских предприятий получили исчерпывающую информацию об отраслевой системе оценки соответствия продукции, применяемой на заводе "Транснефтемаш", организации и проведения закупок в компании".

Также на встрече члены нижегородской делегации презентовали деятельность своих предприятий и выпускаемую ими продукцию. Кроме этого, они провели индивидуальные переговоры со специалистами интересующих их подразделений завода.

"Это уже вторая встреча нижегородских предприятий с ПАО "Транснефть". Первая состоялась в Москве в конце апреля этого года. Сейчас те предприятия, которые участвовали в прошлой встрече, готовят необходимые документы для вхождения в реестр поставщиков основных видов продукции ПАО "Транснефть", - рассказал Максим Черкасов.

Подводя итоги встречи, участники совещания отметили успешное взаимодействие ПАО "Транснефть" с предприятиями Нижегородской области. К настоящему времени крупные контракты исполняются с 11 региональными поставщиками. Доля отечественного оборудования, применяемого ПАО "Транснефть", составляет 93%, а к 2020 году планируется увеличить эту долю до 97%.

Напомним, по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина регион начал работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".