Нерестилище краснокнижной стерляди в Павлове спасли от браконьерских орудий Общество

Нерестилище краснокнижной стерляди в Павлове спасли от браконьерских орудий. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, это было сделано представителями общественных организаций рыболовов-любителей вместе со специалистами комитета госохотнадзора региона в рамках акции по очистке Оки от нелегальных орудий лова - "перемётов" и "подпусков".

Отмечается, что рыболовы с "подпусками" и "переметами" не только забирают рыбу из водоёмов практически в промышленных масштабах и наносят урон экосистеме, но эти орудия ещё могут быть и опасными для человека – в них легко запутаться купальщикам.

"Ока является средой обитания краснокнижной стерляди и основным в регионе местом естественного нереста этого вида", - заявил начальник Павловского межрайонного отдела комитета госохотнадзора Борис Селяков.

За использование на Оке многокрючковых снастей предусмотрена ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тыс. рублей по ч.2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Одна выловленная особь стерляди обойдётся браконьеру в 4,572 тыс. рублей, судака – 3,305 тыс. рублей. Штраф за жереха, сазана, карпа, щуку, белого амура, толстолобика, сома пресноводного, пелядь или хариуса составляет 925 рублей.

"На других водоемах региона разрешено использовать перемёты, если у одного рыбака на всех орудиях не больше 10 крючков", - уточнил госинспектор территориального отдела Росрыболовства Владимир Чернигин.