Кадровый портал на основе механизмов нижегородской "Команды правительства" планируется запустить в Якутии Политика

Кадровый портал на основе механизмов нижегородской "Команды правительства" планируется запустить в Якутии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в июле в рамках соглашения о сотрудничестве Республики Саха (Якутия) и Нижегородской области по внедрению современных кадровых решений в Якутию прибыла делегация Нижегородской области для передачи технологий hr-портала "Команда Правительства". В настоящий момент начаты работы по запуску портала "Команда Якутии", проводится обучение администраторов и операторов проекта.

"Мы очень рады, что наш опыт в сфере открытых кадровых конкурсов перенимают другие регионы. Чуть более чем за год программа "Команда правительства" доказала свою эффективность, и заинтересованность наших коллег в её реализации на своей территории это подтверждает. Думаю, это не будет полностью идентичный проект – все-таки у каждого региона есть своя специфика", - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Для нас очень важен этот проект, поскольку позволяет повысить открытость государственной службы для всех желающих. Стоить отметить, что мы договорились продолжить доработку платформы", - заявил премьер-министр Якутии Владимир Солодов.

Напомним, что презентация программы "Команда правительства", о которой Глеб Никитин доложил президенту РФ Владимиру Путину, состоялась в Нижнем Новгороде 14 мая 2018 года. Ее участниками могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.