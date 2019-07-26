Около 13 тыс. га леса восстановят в Нижегородской области в 2019 году Общество

Около 13 тыс. га леса восстановят в Нижегородской области в 2019 году

Около 13 тыс. га леса восстановят в Нижегородской области в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

По данным главы региона Глеба Никитина, объёмы лесовостановления в регионе на данный момент являются одними из самых высоких среди субъектов ПФО.

По информации регионального деплесхоза, в 2019 году мероприятия по воспроизводству лесов запланированы на площади в 13,4 гектаров, причём на 5 из них посадят новые деревья. В настоящее время большая часть высадки закончена, на 4 тысяч гектаров новый лес уже посажен.

Губернатор напомнил, что в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Сохранение лесов", который входит в национальный проект "Экология". За счёт финансирования в рамках нацпроекта лесники региона получили около 100 единиц противопожарной и лесокультурной техники и оборудования, в том числе новые лесопосадочные машины, которые уже этой осенью приступят к посадке леса.

Напомним, Глеб Никитин является руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по экологии, а с 2018 года Нижегородская область реализует национальный проект "Экология".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, где поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".