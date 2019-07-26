Раздельный сбор мусора организован на фестивале "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде Общество

Раздельный сбор мусора организован на фестивале Рок чистой воды в Нижнем Новгороде

Раздельный сбор мусора организован на фестивале "Рок чистой воды" в Нижнем Новгороде 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, на площадке установлены желтые сетчатые контейнеры для пластика. И всем зрителям рассказывают о том, насколько важен переход на сортировку отходов. Также в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области отметили, что весь мусор после завершения фестиваля будет отправлен на мусоросортировочный комплекс.

"Нижегородцы активно подключаются к акции. И это отрадно видеть, потому что регион готовится к переходу на раздельный сбор мусора, что является одной из задач национального проекта "Экология". Такие фестивали, как "Рок чистой воды" помогают нам доносить до людей важность сортировки отходов", – отметил министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Также он подвёл итоги розыгрышей призов. Один из них проходил 18 июля в рамках ежемесячной акции по экологическому просвещению "Пластиковая операция", второй – на самом фестивале. Для того, чтобы получить специальный приз – футболку с автографами музыкантов - нижегородцы должны были написать на пластиковой таре номер телефона и свое имя и бросить ее в контейнер для раздельного сбора мусора.

Министр также пригласил нижегородцев принять участие в воскреснике, который пройдет 28 июля 2019 года на Гребном канале. Ожидается, что в нем примут участие порядка 200 человек. Это представители правительства Нижегородской области, музыканты и активные нижегородцы. Весь собранный мусор будет сортироваться уже в ходе сбора. После окончания воскресника отходы из пластика отправятся на переработку.

Напомним, с 1 августа 2019 года в Нижегородской области планируется начать первый этап внедрения раздельного накопления отходов. В его рамках контейнерные площадки оснастят сетчатым контейнером для сбора пластиковой бутылки. А с 1 января 2020 года раздельный сбор ТКО на территории области будет осуществляться в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что решение о переходе на раздельный сбор мусора нижегородцы будут принимать самостоятельно на собрании жильцов дома. При этом можно будет оплачивать вывоз ТКО не по нормативу, как сейчас, а по объему вывезенных контейнеров, то есть по факту.

Также о необходимости экологического воспитания молодежи Глеб Никитин говорил в Уфе на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу: "О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга".

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года.