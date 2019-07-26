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Общество

Более 40 уникальных автомобилей было представлено на конкурсе "Fest Car-2K19" в Арзамасе

28 июля 2019 12:31  [79] Общество

Фото: Отделение партии "Единая Россия" в Арзамасе

Более 40 уникальных автомобилей было представлено на конкурсе "Fest Car-2K19" в Арзамасе. Об этом сообщает местное отделение партии "Единая Россия".

"Конкурс-выставка автомобилей "Fest Car-2K19" направленн на поддержку ценностей и увлечений современной молодежи. Экспонаты выставки покорили жителей Арзамаса своей мощью, стилем и автозвуком", - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило при поддержке местного отделения партии "Единая Россия", молодежной палаты города и Арзамасского коммерческо-технического техникума. Организатором автошоу выступил автоклуб Арзамаса "Starry Sky" (лидер Максим Вилков).
Фестиваль на своей площадке объединил участников из Арзамаса, Москвы, Нижнего Новгорода и Дзержинска. В рамках мероприятия состоялись конкурсы на самый громкий выхлоп, самое красивое подкапотное пространство, самое стильное и самое заниженное авто. В атмосфере автошоу участники продемонстрировали свои уникальные автомобили, тюнинг-проекты и новые технологии, которыми были доработаны автомобили.

"У нас уже есть мероприятие "Автоледи", которое пользуется успехом у арзамасцев. Автодвижение, которое было представлено на "Fest Car-2K19" мы тоже планируем развивать в нашем городе и поддерживать это увлечение. Цель сегодняшнего мероприятия – привлечь молодежь, чтобы они в свое свободное время увлекались чем-то полезным и интересным, например, занимались своими автомобилями, улучшали их. В будущем планируем проведение мероприятия для инструкторов, где будем выявлять лучшего инструктора города, сделаем переходящий кубок из автошколы в автошколу", – поделился планами заместитель секретаря партии по агитационно-пропагандистской работе Дмитрий Зименков.

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