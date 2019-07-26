Глеб Никитин принял участие в крупнейшем европейском заплыве, прошедшем в Нижнем Новгороде - X-Waters Volga Спорт

Фото: Юлия Горшкова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 28 июля 2019 года принял участие в заплыве X-Waters Volga – одном из крупнейших заплывов Европы, который прошел в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Ощущения фантастические. У участников заплыва есть уникальная возможность переплыть не только Волгу, но еще и Оку. Это можно сделать только в Нижнем. Уникальное мероприятие – самой большой заплыв на открытой воде в России и один из крупнейших в Европе. В этом году принимают участие более 1800 спортсменов, которые представляют 117 городов России и 14 стран мира, в том числе Бразилию, Испанию, Нидерланды, Великобританию", - сказал Глеб Никитин.

"Мероприятие имеет большое значение для популяризации спорта. Плавание для Нижегородской области - базовый вид спорта. Им занимаются более 22 тысяч человек. Обязательно будем развивать его. В этом году идет масштабная реконструкция единственного 50-метрового бассейна "Дельфин". Планируем выделение средств на проектирование еще одного подобного сооружения", - добавил губернатор.

Также Глеб Никитин отметил важность подобных событий для решения экологических проблем.

"Мы привлекаем внимание к такой проблеме, как качество воды в Волге. Напомню, что в рамках национального проекта "Экология" реализуется федеральный проект "Оздоровление Волги". На его реализацию в регионе до 2024 года планируется выделить более 18 миллиардов рублей. Надеюсь, когда заплыв будет проводиться в 2024 году, участники смогут оценить результаты от реализации федерального проекта", - отметил глава региона.

Для заплыва участникам были предложены дистанции в 1, 3 и 5 километров.

"Четвертый год подряд на высоком уровне проходит международный заплыв X-Waters Volga. Все больше и больше спортсменов и любителей принимает участие в заплыве. Отдельное спасибо тем, кто следил за безопасностью заплыва. На мероприятии обеспечивали безопасность три кареты скорой помощи, 38 маломерных судов на Волге и охранное агентство совместно с полицией. В Госдуме РФ этот заплыв назвали самым массовым в России. С 2019 года международный заплыв X-Waters Volga включен в календарь спортивных мероприятий региона. Это ярчайшее событие в жизни нашего города, которое стало визитной карточкой в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода", − подчеркнул депутат Законодательного собрания Нижегородской области, соорганизатор международного заплыва X-Waters Volga Андрей Тарасов.

Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года.