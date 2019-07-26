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Культура и отдых

Нижегородцы смогут бесплатно посмотреть пьесу знаменитого швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри

29 июля 2019 09:32  [66] Культура и отдых

Читка пьесы швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри "Доказательство обратного" состоится в Нижнем Новгороде 29 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Показ постановки начнется в 19:00 в отеле Sheraton. Вход на мероприятие свободный.

Читка пройдёт в рамках литературного проекта "Драма_talk: между текстом и театром". В этом году он носит подзаголовок "stück für stück" ("шаг за шагом") и посвящён швейцарской драматургии ХХI века.

"Благодаря таким событиям мы будем лучше понимать культуру и быт других стран, и нам будет легче найти точки соприкосновения для построения взаимовыгодного сотрудничества с нашими зарубежными партнерами", - отметила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

Пьеса Оливье Кьякьяри – это психологическая драма, построенная как цепочка эпизодов (или "гипотез", как по-научному называет их автор), трактующих по-разному одно и то же событие – внезапное нападение на тихую деревеньку вооруженных чужаков. Премьера спектакля "Доказательство обратного" ("Lapreuveducontraire") состоялась в 2003 году.

Проект "Драма_talk" - это новый формат театральных постановок. Главная цель проекта – знакомство с современными пьесами и открытое обсуждение текстов, представленных в виде читок нижегородскими и московскими режиссёрами.

Проект реализуется Нижегородским центром немецкой и европейской культуры при информационной поддержке департамента внешних связей правительства Нижегородской области.

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