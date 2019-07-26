Глеб Никитин наградил нижегородцев с заболеванием ЦП, ставших чемпионами мира по футболу Спорт

Фото: Александр Чурбанов

Глава региона Глеб Никитин 28 июля 2019 года наградил нижегородских футболистов, которые в составе сборной России стали чемпионами мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Сборная России по футболу среди лиц с заболеванием ЦП победила на Чемпионате мира по данному виду спорта. Состязания прошли в испанской Севилье. Награждение нижегородских футболистов с ЦП состоялось на стадионе "Нижний Новгород".

"Не так давно сборная России стала чемпионом мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом и тем самым завоевала четвёртый чемпионский титул в истории! Это огромный успех и национальная гордость! Это ещё одно доказательство, что российский футбол на подъёме. Это яркий аргумент в пользу того, что, какие бы препятствия ни стояли перед человеком, трудолюбие и упорство всегда победят", - сказал губернатор.

"Нижегородскую область на чемпионате представляли семь человек, включая тренера. Результат прекрасный. Шесть встреч – и ни одного поражения!" - отметил Глеб Никитин.

"Друзья, ваши силу духа и волю к победе мы запомним надолго. И даже если забудутся детали вашей игры, результат останется навсегда. Вы настоящие герои, и этого у вас не отнять", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

Финальный матч между сборными командами России и Украины завершился со счетом 3:1 в пользу россиян. Нижегородскую область на Чемпионате представляли 7 человек.

В состав сборной вошли Данила Белов, Вячеслав Ларионов, Сергей Матерухин, Алексей Борькин, Владислав Рарецкий, Леонид Ильичев, а также тренер команды - Григорий Емешкин.

Поздравление спортсменов проходило в перерыве матча между ФК "Нижний Новгород" - ФК "Торпедо" и завершилась с преимуществом хозяев поля. Нижегородцы одержали победу со счётом 2:1.

"Поздравляю "Нижний Новгород" с первой победой в сезоне. Пусть сохранится победный настрой и удаётся радовать болельщиков", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 14 апреля 2019 года в Дзержинске министр спорта РФ Павел Колобков и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили проект регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта. Презентация центра прошла на улице Будённого в Дзержинске, где планируется строительство объекта.