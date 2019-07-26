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Общество

ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"

29 июля 2019 09:39  [266] Общество

Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация". Об этом сообщает пресс-служба нижегородского банка.

В пресс-службе пояснили, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT.

К сотруднику банка приняты все предусмотренные законодательством меры. Банк направил соответствующее заявление в правоохранительные органы, ведется расследование.

"К сожалению, нам не удалось стабилизировать ситуацию в сроки, установленные регулятором, вследствие чего у банка отозвана лицензия", - пояснили в "Ассоциации".

С 29 июля 2019 года в АО КБ "Ассоциация" работает временная администрация. Соответствующая информация опубликована на сайте Банка России.

В нижегородском банке отметили, что акционеры "Ассоциации" предпринимают все возможные усилия для того, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов кредиторов и вкладчиков. Вклады и средства на счетах индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса до 1,4 млн рублей застрахованы Агентством по страхованию вкладов (АСВ) и будут возвращены в полном объеме в ближайшие сроки.

В настоящий момент аккумулируются дополнительные денежные средства, в том числе и за счет кредитных реcурсов, привлекаемых основными акционерами банка для обеспечения расчётов с клиентами, чьи остатки на счетах в банке превышают 1,4 млн рублей.

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