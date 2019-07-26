"Теплоэнерго" внедряет на предприятии производственные соревнования Бизнес

Фото: Пресс-служба Теплоэнерго

АО "Теплоэнерго" начало внедрять на предприятии производственные соревнования мастерских участков в рамках реализации проекта бережливого производства. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Начавшись с соревнования оперативного персонала Нагорной теплоцентрали, которые стали пилотными для предприятия, сегодня производственные соревнования отхватывают все пять районов тепловых сетей "Теплоэнерго" - это 92 мастерских участка. Они поделены на группы, согласно мощности котельных - от малой до большой.

В настоящее время реализуется тестовый режим производственного соревнования мастерских участков, в течение которого отрабатывается сама процедура его проведения, подведения итогов и расчета дополнительной премии работникам победивших участков. В дальнейшем соревнование станет регулярным, с ежемесячным подведением итогов и дополнительным премированием победителей.

Этот вид стимулирующих мероприятий способствует повышению эффективности и производительности труда персонала, рациональному расходованию ресурсов, сокращению сроков ремонта, что, в конечном итоге, ведет к повышению качества обслуживания потребителей.

"Производственные соревнования – это одна из важнейших составляющих проекта бережливого производства. Этот инструмент позволяет изыскивать внутренние резервы для повышения эффективности выполняемых работ. Очень важно, что эти возможности ищет сам персонал, ведь именно вовлечение каждого сотрудника в работу над улучшениями производственных процессов является основной целью данного проекта", - сказал генеральный директор "Теплоэнерго" Илья Халтурин.



"Соревнования участков - это и самоорганизация, и возможность персоналу проявить свое профессиональное мастерство, показать свои деловые качества. Если оборудование качественно обслуживается и ремонтируется, то снижается количество повреждений и растет его срок службы. Ведь наша самая главная задача – чтобы потребителям оказывались качественные услуги", - считает главный инженер Нижегородского РТС Иван Тяжелов, контролирующий выполнение условий соревнования.