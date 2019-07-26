Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 11:39  [30] Нижегородские студенты ознакомились с устройством котельных "Теплоэнерго"
29 июля 2019 11:24  [48] Форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области
29 июля 2019 11:10  [85] Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни
29 июля 2019 10:30  [97] Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе
29 июля 2019 10:14  [87] Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов
29 июля 2019 09:39  [999] ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"
28 июля 2019 16:37  [326] Набережную Гребного канала в рамках фестиваля "Рок чистой воды" пришли очистить от мусора более 200 человек
28 июля 2019 16:19  [171] Нижегородский АПК в I полугодии получил 2,2 млрд рублей субсидий
28 июля 2019 14:27  [260] "Морская граница находится под надежной защитой, в том числе наших бравых парней!", - Глеб Никитин
28 июля 2019 12:31  [371] Более 40 уникальных автомобилей было представлено на конкурсе "Fest Car-2K19" в Арзамасе
Общество

Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе

29 июля 2019 10:30  [97] Общество

Житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе из-за обиды на собственную мать. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 июля 2019 года, 37-летнего нижегородца осудили по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что 13 апреля 2019 года нижегородец на почве злоупотребления алкоголем, и возникшем по этой причине конфликта с мамой, которая отказалась давать ему дополнительные денежные средства для приобретения спиртных напитков, решил отомстить ей. Он сообщил в экстренную службу "102" о якобы заложенной в подъезде своего дома на ул. Горловской бомбе.

В судебном заседании он свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, объяснив причины совершения преступления состоянием алкогольного опьянения.

Суд приговорил жителя Пильнинского района к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph