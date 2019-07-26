Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе Общество

Житель Советского района получил один год ограничения свободы (без отбывания в колонии) за сообщение о "заложенной" бомбе из-за обиды на собственную мать. Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области 29 июля 2019 года, 37-летнего нижегородца осудили по ч.1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Приговор в законную силу не вступил.

Судом установлено, что 13 апреля 2019 года нижегородец на почве злоупотребления алкоголем, и возникшем по этой причине конфликта с мамой, которая отказалась давать ему дополнительные денежные средства для приобретения спиртных напитков, решил отомстить ей. Он сообщил в экстренную службу "102" о якобы заложенной в подъезде своего дома на ул. Горловской бомбе.

В судебном заседании он свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся, объяснив причины совершения преступления состоянием алкогольного опьянения.



Суд приговорил жителя Пильнинского района к трём годам и одному месяцу лишения свободы условно за ложное сообщение о минировании школы.