Форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Второй межрегиональный форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области 29 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Стартовой площадкой для волонтёров стала площадка возле Спасского (Староярмарочного) собора, оттуда участники форума в 9:00 отправились в Дивеево, где разместятся на базе палаточного городка Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря.

Участники форума: православная молодежь из Нижегородской митрополии, а также из Санкт-Петербурга, Калуги, Самары, Саратова, республик Удмуртии и Марий Эл, представители молодежных объединений, Добровольческого православного отряда Союза Маринс Групп, молодежного центра Пульс, центра по развитию и поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр" (Общественной палаты Российской Федерации) и другие.

Цель форума – объединение православной молодёжи, обмен опытом и развитие православных молодежных и добровольческих организаций.

На дискуссионных и обучающих площадках спикерами выступят: заслуженная артистка России, певица, общественный деятель Ольга Кормухина, руководитель движения "Православные добровольцы" Михаил Куксов, чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо, заслуженный мастер спорта по самбо и мастер спорта международного класса по дзюдо, президент Союза ММА Российской Федерации Федор Емельяненко, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

Во время четырехдневного форума состоится первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на дни памяти Второго обретения святых мощей преподобного Серафима Саровского. Также 1 августа православная молодёжь примет участие в волонтёрском служении в праздничном богослужении с патриархом Кириллом.

Организаторы форума "Радость моя": нижегородская Епархия и правительство Нижегородской области. Соорганизатор: синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви.