Отличные бесплатные онлайн-игры про зомби

Зомби – это всегда плохо. Все, чего они хотят, это уничтожить и съесть то немногое, что осталось в мире. Игроку же остается только не допускать этого. Каким методом, зависит от флеш-игр Зомби. Некоторые предпочитают целый арсенал разнообразного оружия для того, чтобы выкосить ходячих мертвецов и не задумываться больше над этой проблемой. Другие попробуют убежать от Зомби в флеш-играх, надеясь скрыться и от них, и от тех проблем, которые они внесли. Но, пожалуй, не найдется ни единого человека, который сможет полностью проигнорировать Лучшие бесплатные онлайн игры.

Зомби Тактика

Неожиданно ваше спокойное ожидание поезда превратилось в кошмар. Мимо пробежал старик, размахивая руками. Взглянув за его плечо, вы обомлели, увидев зомби. И все это в игре «Зомби Тактика»

Зомби всегда появляются не вовремя. Вам повезло, что рядом с вами оказалось сразу двое крепких мужиков. Все вместе вы сможете дать отпор кровожадным чудовищам. Но затем придется преодолеть все круги ада, чтобы добраться до своей цели в игре «Зомби Тактика». Боевик, созданный в лучших традициях Heroes of Might and Magic, выполнен в яркой и красочной стилистике. Вы исполняете роль молодой санитарки. Обязательно надо выбраться отсюда. Но для этого нужно будет активно драться с мертвецами, которые жаждут вас съесть. Находите пути отступления и нападения, берегите своих соратников.

Безголовый зомби 2

В игре «Безголовый зомби 2» вам нужно управлять мальчиков, превращенным в зомби. Главный герой способен отрывать свою голову, чтобы проходить через опасные препятствия и запускать разные механизмы.

«Безголовый зомби 2» — игра, в которой вам придется играть за мальчика зомби, собирать шестеренки и входить в двери. Вас ждет множество уровней, в которых придется нажимать на кнопки, запуская при этом различные механизмы и лифты. Главный герой также обладает уникальные способностью по отрыванию своей головы, вместо которой он может надеть голову робота или наковальню, что поможет преодолеть множество препятствий. Зарядив голову робота энергией, вы можете заставить работать разные механизмы, в том числе и магнит, который притягивает наковальню.

Падающие пески

В игре "Падающие пески" даже простые действия позволят выживать. Можно разводить огонь или заставлять деревья расти. Со временем, такой мир можно даже заселить. Правда, жить в нем будут только зомби.

В мини-игре «Падающие пески» есть огромный функционал для того, чтобы сделать этот мир лучше и интересней. Можно просто подвести черту из камня и не дать падающему зомби достигнуть дна. Посадите деревья, дайте им вырасти, при этом разводя настоящий костер и кипятя воду. А потом, если вам так захочется, спалите все это лазером. Ваши возможности в какой-то мере можно действительно назвать безграничными. Все зависит только от фантазии того, кто создает этот мир. И его можно сделать цветущим и радостным или пустым и черным. Можно населить его зомби или же не давать им появляться. Все зависит только от создателя, от того, кто принимает главные решения в онлайн-игре «Падающие пески».

