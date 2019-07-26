Мануальная терапия и ее особенности

Методы мануальной терапии встречаются в трактатах Гиппократа, мануальная терапия имеет тысячелетний опыт лечебного воздействия на человеческий организм. Основа мануальной терапии это комплекс тактильных манипуляций, с помощью которых может достигаться избавление от различных видов боли, а также исправляться аномалии с позвоночным столбом и суставами.
Мануальная терапия включает целый комплекс особых лечебных приемов, которые специалист выполняет при помощи рук. Они направлены на устранение боли и восстановление нарушенных функций позвоночника и суставов. Во время проведения сеанса терапии доктор последовательно применяет приемы, немного напоминающие массаж. Пациент же должен напрягать мышцы в болезненной зоне и производить определенные указанные врачом движения, при которых слышен хруст и треск. Как правило, в мануальной терапии применяют вытягивание позвоночника или суставов руками, различные встряхивания, а также резкие и короткие удары, помогающие устранить застой в пораженных суставах. Данный метод лечения путь развития от эмпирических знаний (тогда такой метод именовался костоправством) до современной практической деятельности квалифицированных остеопатов и хиропрактов.
Терапевтических приемов в данном методе лечения опорно-двигательного аппарата множество. Для воздействия на суставы и позвоночник – толчковые приемы, на мышцы – различные растяжения, массаж. Зачастую применяется укол скальпелем или толстой иглой в места наибольшей болезненности мышц.
Но, как и при любом методе лечения, в мануальной терапии имеются свои противопоказания. Нельзя применять ее тем людям, которые страдают патологической ломкостью костей (наследственные заболевания, остеопороз), выраженным аллергическим синдромом (независимо от происхождения), онкологическими заболеваниями, а также обладают сниженным болевым порогом.
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Мануальную терапию можно разделить по нескольким основным способам воздействия на человеческий организм:
1. Мобилизация – проводятся пассивные, ритмические движения в поражённом суставе. Иногда сочетается с вытягиванием.
2. Манипуляция – устранение блокирующего положения при помощи быстрого и сильного толчка. Единовременное возвращение сустава в нормальное положение. Главное условие – не причинение слишком сильной боли. Обычно приносит больному резкое облегчение. Этот приём требует от врача наибольшего профессионализма и опытности.
Противопоказания
Мануальная терапия имеет только два абсолютных противопоказания – недавно произошедший перелом и некоторые виды опухолей.
О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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