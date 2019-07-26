Бионические протезы пальцев от Touch Bionics

Touch Bionics объявила о запуске в производство инновационных протезов для людей с частичной ампутацией пальцев. Компания представила новые решения для протезирования запястья на основе технологии “i-limb digits”.

Touch Bionics первой занялась разработкой бионических протезов пальцев рук. В 2009 году компания представила свой первый протез, с тех пор более 500 человек получили протезы с технологией “i-limb”.

В 2019 году Touch Bionics представила новые дополнения к линейке “цифровых протезов” i-limb, в том числе более легкий протез пальца и запястье.

«Новые разработки позволили сделать протезы меньше, легче и точнее. С точки зрения анатомии появилась возможность более точно подобрать протез», - сказал Ян Стивенс, генеральный директор Touch Bionics. Устройство на запястье обеспечивает возможность создания протеза с полной подвижностью запястья, легко заменяемыми и перезаряжаемыми батареями.

Частичная ампутация руки, при которых люди теряют один или несколько пальцев, встречаются чаще, чем полная ампутации кисти. Исторически сложилось так, что люди с такими травмами не имели подходящего варианта протезирования. Численность людей с ампутированными конечностями, которые могут извлечь выгоду из технологии “i-limb”, по оценкам, составляет более 1,2 миллиона человек во всем мире.

Биометрия и цифровые протезы

Немецкий хакер Тим Кеннон (Tim Cannon) пренебрег собственной безопасностью и создал свой вариант медицинского трекера, который в 2008 году лег в основу технологии i-limb. Самоуверенный «естествоиспытатель» умудрился засунуть себе под кожу огромный квадратный компьютер ручной сборки.

Заметно выпирающий на поверхности заштопанного предплечья гаджет с цветными светодиодами подзаряжается беспроводным путем и умеет определять температуру тела, передавая данные о ней на смартфон или планшет. На основе этой технологии и работают умные протезы “i-limb”.

О сенсорной бионике

Touch Bionics - поставщик ведущих мировых технологий протезирования, предназначенных для достижения положительных результатов для людей с полным или частичным отсутствие верхних конечностей. Touch Bionics была первой компанией, которая разработала электрический протез руки с пятью независимыми пальцами, компания и сейчас продолжает быть лидером в области протезов верхних конечностей. Продукция компании включает в себя электронные протезы рук и протезы пальцев, а также пассивные силиконовые протезы, которые полностью соответствуют естественному внешнему виду.

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