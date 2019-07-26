Учебники. Их выбор и подлинность

По статистике почти половина всех продающихся книжных изданий – это школьные или вузовские учебники. Издательств, выпускающих учебные пособия и методическую литературу, предостаточно. Встает вопрос: как правильно выбрать и купить учебник, чтобы он был не только отвечал требованиям школьной программы, но и был качественным? По этому поводу подробнее высказалась Ольга Васильева – российский политик и историк.

В последние годы в обществе остро стоит вопрос о содержании учебников по истории для общеобразовательной школы. Фактически мы подошли к границе переосмысления основных проблем отечественной истории на уровне знаний и понимания в XXI веке. У каждой эпохи свой уровень сравнительных обобщений. Чтобы сделать их, нужно основываться на новом, огромном и еще не исследованном материале. Такая возможность нам предоставлена: появились новые исторические документы и рассекреченные материалы. Нынешняя эпоха как раз удовлетворяет данным требованиям. Страна вступила в период определенной стабилизации, когда требуется спокойный, взвешенный, объективный взгляд как на дореволюционную историю, так и на советский период.

В условиях внедрения концентрической системы авторам учебников для основной школы не во всем удалось живо и увлекательно воссоздать картину исторических событий. Методическая литература для старшеклассников и вовсе оказалась перегруженной таким громадным фактическим материалом, в котором даже при помощи учителя тонет ученик средних способностей.



Общество предъявляет справедливые претензии многим авторам учебников по истории, которые выходили в минувшие полтора десятилетия. Но дело в том, что 90-е годы можно отметить как время бешеного реванша исторической науки за попрание, которое царило в течение долгих десятилетий советского, в основном сталинского, времени. В 90-х годах политологи, журналисты крыли все и вся в советской истории. Появились псевдонаучные скороспелки по истории, в том числе учебники, которые включились в огульное охаивание нашего прошлого, нередко перечеркивали многие объективные и очевидные вещи. Нужно честно сказать, что в то время многие исторические представления и выводы были искажены. Часто документальные материалы использовались в угоду политикам и политиканам.



Сегодня мы видим, что рождается новая Россия, формируется новое общество. Постепенно мы отказываемся от черт, тянувших Россию, СССР назад. Но общество не может и не должно отнекиваться от всех ценностей, накопленных за это время и ставших достоянием истории. Нельзя только в черных тонах оценивать те же 90-е годы XX века. Они не прошли даром для нашей страны. Это был период крупных революционных преобразований, время утверждения новой системы, новой Конституции, которая привела страну к парламентской системе управления, к закреплению частной собственности, уважению личности и гражданских свобод. От всего этого общество не отказывается.

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