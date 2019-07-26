В чем преимущества покупки б/у автомобиля?

Возможность купить новый автомобиль есть не у каждого. С учётом этого, все больше повышается спрос на бывшие в употреблении машины. Помимо прочего, не всегда покупка нового автомобиля имеет целесообразность – к примеру новичкам, которые только учатся вождению. Или если машина будет использована в тяжелых условиях – как рабочий автомобиль, которому предстоит перевозить груз плохими дорогами. Чтобы купить бу авто необходимо не только поехать на специализированную станцию технического обслуживания, сделать полный осмотр, а также проверить документы и многое другое.

Приобрести подержанный автомобиль можно несколькими путями: обратиться к официальным дилерам, автосалонам, специализирующимся на продаже б/у транспорта или подыскать походящее авто на автобазарах или с помощью сервиса объявлений. Первый вариант считается самым надежным, так как вероятность получения правдивых сведений об достоинствах и недостатках автомобиля довольно высока. Есть возможность приобретения автомобиля с небольшой гарантией.

Почему стоит покупать подержанный автомобиль?

Б/у авто является очень неплохим вариантом для начинающих водителей или тех, кто не видит смысла тратить деньги на покупку нового авто. При этом среди основных преимуществ покупки подержанного автомобиля следует назвать:

• экономия финансовых средств – б/у авто имеет более низкую цену, нежели новое;

• меньше времени нужно тратить на обслуживание- регулярное техобслуживание можно проходить в универсальных автосервисах;

• риск угона сводится к минимуму;

• можно приобрести автомобиль высокого класса;

• правильное обслуживание и уход способствует сохранению потребительских качеств авто на протяжении длительного времени;

• широкий ассортимент выбора – можно купить авто, которые нельзя найти даже у официальных дилеров.

В принципе, приобретать поддержанные транспортные средства – это дело каждого и причем отдельное дело. Здесь нужно решать, ведь это всегда риск. Дело в том, что такой выбор зависит исключительно от личного дела каждого и его финансовых возможностей. Также, очень важно обратить внимание на документацию транспортного средства.

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