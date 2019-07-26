Бюро переводов. Перевод с английского на русский

Бюро переводов «Азбука» оказывает профессиональные услуги по письменному переводу текстов различной тематики. Эта услуга является одной из наиболее востребованных и распространенных на рынке переводов. Отличная квалификация и огромный опыт переводчиков позволяют обеспечить безупречное качество услуг перевода. Бюро переводов Москва накопило богатейший опыт перевода текстов. При этом компания никогда не обманывает клиентов и не говорит, что переведет любой текст любой тематики на любой язык.

Письменный перевод с английского на русский язык

Одно из наиболее востребованных в России направлений перевода. И это несмотря на то, что каждый второй россиянин учил английский язык в школе. В чем дело?

Чтобы сделать письменный перевод с английского на русский язык, нужно в владеть двумя языками. Попробуйте перевести английский текст на русский язык при помощи гугл-переводчика, большая часть предложений будут нечитаемы, будет хорошо, если вы вообще уловите суть текста. В этом и заключается основная сложность.

Немногие россияне могут похвастаться совершенным знанием родного языка. В повседневном общении почти не возникают трудностей, но ситуация меняется, когда мы оказываемся среди людей другого круга, которые активно используют профессиональную терминологию и сленг.

Перевод с русского на английский

Письменный перевод с русского на английский язык, равно как и в обратном направлении, требует от переводчика знания двух языков. Кроме этого переводчик должен быть аккуратным и пунктуальным. Агентство переводов гарантирует своевременное выполнение заказа и соблюдение требований клиента.

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Английский язык относится к западногерманской группе индоевропейской языковой семьи, а русский – к восточнославянской. Отсюда и потеря смысла некоторых предложений при переводе машинным способом. Особенность английского языка – преобладание короткого слова. Согласно “Литературной энциклопедии”, в произведениях Чарльза Диккенса односложные слова составляют порядка 60% от всех слов. В русском языке, равно как и в других славянских наречиях, дело обстоит иначе. Часто текст перевода отличается от оригинала по объему.

Значение английского языка для мирового общения производства и политики, переоценить сложно. По данным 1990 года, число говорящих на английском языке превышает 450 миллионов человек.

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