Пластиковые окна. Особенности их выбора и эксплуатации

Вам надоело клеить щели допотопными средствами и узнавать направление ветра, не выходя из дома? Вас замучила пыль и выхлопные газы? Устали закрашивать на подоконнике следы кошачьих занятий альпинизмом и открывать балконную дверь молотком?

Установите пластиковые окна, и вам больше не придется просыпаться с первым звуком метлы дворника. Вы узнаете, что тихие животные - это даже прекрасно и сможете наслаждаться частичкой природы в вашем дворе без беру шей. Вы перестанете угадывать температуру за

бортом, но зато наконец-то сможете завести на подоконнике теплолюбивый кактус.

Какие преимущества имеют окна ПВХ?

1. Герметичность: пластиковое окно уменьшает утечку тепла примерно на 45%. Это значит, что зимой вы наконец-то сможете обойтись штатными радиаторами, а следовательно-сэкономить электричество.

2. Звукоизоляция: она может достигать 45 ДБ. Этого мало, чтобы совсем не услышать оперную серенаду, но вполне хватит, чтобы чувствовать себя в библиотеке - именно такой уровень шума и не выше сможет проникнуть в ваше жилище.

3. Огнеупорность: больше не надо бояться, что выпавшая из пепельницы сигарета станет причиной моментального пожара.

4. Простота в уходе: вам больше не придется мыть двойные рамы, цепляя занозы и выскребая сажу из щелей.

Итак, если вы убедились в том, что пластиковые окна вам необходимы, вопрос ребром, почему именно “Plast Plus”? Разве это единственная компания, кто может установить пластиковые окна? Разберем преимущества работы с фирмой.

1. Компания досконально знает то, с чем работает. Специалисты не только отрежут правильную длину подоконника, но и подберут нужную именно вам комплектацию.

2. Компания уже 10 лет на этом рынке.

3. Гарантия на монтажные работы нашей компании - 2 года, гарантия на фурнитуру - до 10 лет, а гарантия на профили партнеров-изготовителей достигает 45 лет!

Как продлить срок службы окон?

Главная причина, которая может существенно снизить срок службы окон ПВХ – правильный монтаж стеклопакета. Установкой пластиковых окон должны заниматься квалифицированные специалисты, обладающие обширным опытом подобной работы. Ни в коем случае не следует заниматься установкой данного типа окон собственными силами. Даже если когда-то вам приходилось заниматься заменой окон, вряд ли вы обладаете достаточными знаниями для того, чтобы технология установки окон пвх не была нарушена.

И, наконец, ни в коем случае не экономьте на профиле. Качественный пвх профиль хоть и стоит несколько дороже, служит почти вдвое дольше, нежели дешевые аналоги.

* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.