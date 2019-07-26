Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 12:58  [70] Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний
29 июля 2019 12:46  [72] Преобразования в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начинаются в ЦБ Арзамаса
29 июля 2019 12:09  [110] Сосны в опасности: черные усачи атакуют Нижегородскую область
29 июля 2019 11:39  [79] Нижегородские студенты ознакомились с устройством котельных "Теплоэнерго"
29 июля 2019 11:24  [111] Форум "Радость моя" открылся в Дивеево Нижегородской области
29 июля 2019 11:10  [155] Отсутствие солнца и +8° - такая "летняя" погода ожидает нижегородцев в ближайшие дни
29 июля 2019 10:30  [138] Месть матери: нижегородец получил один год за сообщение о "заложенной" бомбе
29 июля 2019 10:14  [120] Экс-руководителю дзержинского ТСЖ грозит до двух лет за растрату денег жителей домов
29 июля 2019 09:39  [1258] ЦБ отозвал лицензию у нижегородского банка "Ассоциация"
28 июля 2019 16:37  [345] Набережную Гребного канала в рамках фестиваля "Рок чистой воды" пришли очистить от мусора более 200 человек
Общество

Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний

29 июля 2019 12:58  [70] Общество
Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний

Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" совместно с Дзержинской ТЭЦ завершили плановые гидравлические испытания и ремонт внутристанционных, магистральных и распределительных тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с большим объемом работ горячая вода в дома горожан начала поступать с утра 27 июля и заполнение систем ГВС продолжалось в течении всего дня субботы.

Гидравлические испытания (опрессовки) и плановые ремонтно-профилактические работы на магистральных и распределительных тепловых сетях в соответствии с постановлением администрации города проводились с 22 по 26 июля. В ходе опрессовок и в период пуска на тепловых сетях было выявлено и устранено четыре дефекта. Работы по устранению повреждений, которые могли воспрепятствовать возобновлению подачи горячей воды потребителям, были организованы в круглосуточном режиме. Кроме этого на магистральных тепловых сетях был выполнен большой объем плановых ремонтов, замена компенсаторов и запорной арматуры.

По итогам гидравлических испытаний будет намечен и выполнен ряд дополнительных мероприятий для подготовки тепловых сетей Дзержинска к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

"Гидравлические испытания необходимы для того, чтобы выявить и устранить "слабые места" на тепловых сетях до начала отопительного сезона и тем самым обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Благодарим жителей города за проявленное понимание и приносим извинения за доставленные неудобства", – сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph