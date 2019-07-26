Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний Общество

Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний

Дзержинские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" совместно с Дзержинской ТЭЦ завершили плановые гидравлические испытания и ремонт внутристанционных, магистральных и распределительных тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В связи с большим объемом работ горячая вода в дома горожан начала поступать с утра 27 июля и заполнение систем ГВС продолжалось в течении всего дня субботы.

Гидравлические испытания (опрессовки) и плановые ремонтно-профилактические работы на магистральных и распределительных тепловых сетях в соответствии с постановлением администрации города проводились с 22 по 26 июля. В ходе опрессовок и в период пуска на тепловых сетях было выявлено и устранено четыре дефекта. Работы по устранению повреждений, которые могли воспрепятствовать возобновлению подачи горячей воды потребителям, были организованы в круглосуточном режиме. Кроме этого на магистральных тепловых сетях был выполнен большой объем плановых ремонтов, замена компенсаторов и запорной арматуры.

По итогам гидравлических испытаний будет намечен и выполнен ряд дополнительных мероприятий для подготовки тепловых сетей Дзержинска к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода 2019-2020 годов.

"Гидравлические испытания необходимы для того, чтобы выявить и устранить "слабые места" на тепловых сетях до начала отопительного сезона и тем самым обеспечить надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение потребителей. Благодарим жителей города за проявленное понимание и приносим извинения за доставленные неудобства", – сказал технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.