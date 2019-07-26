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Общество

Публичные слушания по изменению в ППМ в районе "Щелоковского хутора" пройдут по инициативе Нижегородской епархии

29 июля 2019 13:11  [136] Общество

Фото: Яндекс.Карты

Публичные слушания по изменению в проект планировки и межевания (ППМ) в районе "Щелоковского хутора" пройдут по инициативе Нижегородской епархии 15 августа 2019 года.

Речь идет о территории в границах улиц Анкудиновское шоссе, Цветочная, памятника природы "Щелоковский хутор", дублера проспекта Гагарина в Приокском районе.

Слушания пройдут по адресу: пр.Гагарина, 148 (здание администрации Приокского района, актовый зал). Начало в 18:00.

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