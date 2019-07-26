День военно-морского флота прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

День военно-морского флота прошел в Нижнем Новгороде 28 июля 2019 года. Организатором централизованного празднования выступило Нижегородское региональное отделение Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота. Партнером мероприятия выступила кинокомпания "Союз Маринс Групп, сообщили в пресс-службе компании.

В этот день собрались ветераны военно-морского флота, представители Законодательного собрания Нижегородской области и городской Думы, руководители общественных организаций, представитель Канавинского Благочиния, ветераны судостроения, юнармейцы, курсанты речного училища и воспитанники военно-спортивный клуб "Пантера".

"Мы сердечно поздравляем с хорошим праздником – Днем военно-морского флота! С этим праздником у нижегородцев связано не только то, что многие наши земляки служили и служат на наших кораблях, подводных лодках, но у нас сильная промышленность, которая создает те суда и подводные лодки, которые сегодня охраняют наши границы. От всей души поздравляю вас всех. Здоровья, благополучия и крепости духа!" - поздравил нижегородцев Николай Сатаев, Ззаместитель председателя Думы Нижнего Новгорода.

На главной сцене прозвучали теплые слова в адрес людей, жизнь которых неразрывно связана с морской стихией. Состоялся праздничный концерт, где выступили группа "Солдаты Фортуны", участник Детской Новой Волны и телепроекта "Голос. Дети" Антон Панзин, танцевальные коллективы города.

Показательные выступления продемонстрировал военно-спортивный клуб "Пантера", воспитанники которого на сцене получили от Союза Маринс Групп специальный подарок, альпинистское снаряжение, для развития клуба. Состоялись спортивные состязания по перетягиванию каната и подъему гири.

По сложившейся традиции, участники мероприятия возложили цветы к памятнику легендарной подводной лодки "С-13", выпущенной заводом "Красное Сормово" и ставшая легендой в годы Великой Отечественной войны. Все пришедшие в этот день на праздник получили свежие выпуски журналов "Морской Пехотинец" и "Служба и Служение", выпускаемых кинокомпанией "Союз Маринс Групп".

"Сегодня в 80-й раз празднуется День военно-морского флота России. И мы горды тем, что наш город имеет прямое отношение к развитию российского флота. Военно-морской флот всегда защищал интересы нашей страны. А наш город наполнен инженерно-технической мыслью. Мы со своей стороны стараемся поддерживать это направление и проводим непростую работу вместе с кинокомпанией "Союз Маринс Групп". Через статьи в журнале "Морской Пехотинец", через сюжеты о наших мероприятиях, направленных на возрождение патриотических традиций, проводиться большая просветительская работа", - прокомментирован руководитель Нижегородского регионального отделения Общероссийского Общественного Движения Поддержки Флота, Капитан I ранга Виталий Антоневич.

После праздничных мероприятий ветераны военно-морского флота, представители общественных организаций, ветераны судостроительной промышленности города отправились на торжественную встречу в конгресс-отель "Маринс Парк Отель Нижний Новгород".