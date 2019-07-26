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Общество

"Поезда здоровья" побывали уже в 64 населенных пунктах Нижегородской области

29 июля 2019 15:06  [96] Общество

"Поезда здоровья" побывали уже в 64 населенных пунктах 24 районов Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Северный и Южный "Поезда здоровья" курсируют по области с 16 апреля 2019 года, продолжая реализацию инициативу губернатора Глеба Никитина "Доступная медицина".

"Северный поезд" уже закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском, Богородском, Павловском, Городецком, Сокольском, Ковернинском, Семеновском, Краснобаковском, Варнавинском, Ветлужском районах и Дзержинске.

Поезда приняли 4878 человек, провели 9563 консультации, 2821 ФЛГ, 1075 ЭКГ, 862 УЗИ. По результатам исследований было выявлено 80 случаев подозрений на ЗНО, выдана 2501 рекомендация по дополнительному обследованию, а 425 человек направлены на госпитализацию.

"Южный поезд" посетил Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский, Вознесенский, Выксунский, Кулебакский, Навашинский, Вачский, Сосновский, Дальнеконстантиновский, Большемурашкинский и Перевозский районы.

Специалисты приняли 4298 человек, провели 9183 консультации, 1537 ФЛГ, 818 УЗИ, 204 УЗДГ, 655 ММГ и 52 ЭхоКг. По результатам исследований было выявлено 53 случая подозрений на ЗНО, выдано 2282 рекомендации по дополнительному обследованию, а 217 человек направлены на госпитализацию, в том числе один - по экстренным показаниям.

Всего же, благодаря проекту "Доступная медицина", в период с 16 апреля специалисты двух поездов в 64 населенных пунктах 24 районов Нижегородской области и Дзержинске провели 18746 консультаций, в том числе: 1209 консультаций педиатра, 825 консультаций хирурга, 701 взрослого стоматолога и 770 - детского, 1120 консультаций онколога, 1853 гинеколога, 2100 эндокринолога, 2290 кардиолога, 717 уролога и 1976 консультаций геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога.

Наиболее востребованными у населения были консультации невролога – 2413 и офтальмолога – 2658.

Впервые у населения выявлено 1821 заболевание, в том числе 133 случая подозрений на ЗНО. На дополнительное обследование направлено 4783 человека, на госпитализацию – 642 человека.

В 2019 году организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРВ специальным автотранспортом, оборудованном для комфортной доставки лиц старше 65 лет.

Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогают в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.

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