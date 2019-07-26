"Очередное снижение ключевой ставки с высокой вероятностью состоится в сентябре или в октябре", - Максим Петроневич Бизнес

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич прокомментировал решение совета директоров ЦБ РФ, который на заседании 26 июля принял решение снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,25% годовых.

"Данное решение было ожидаемо рынком. Рыночный курс рубля практически не изменился, а доходность трехлетних облигаций федерального займа (ОФЗ) даже немного выросла – на 3 б.п. до 6,97%, отражая разочарования тех игроков, кто надеялся на более агрессивное снижение ставки", - пояснил Максим Петроневич.

"Решение было принято под влиянием замедления инфляции и давления со стороны слабой экономической динамики. Банк России полностью убрал из пресс-релиза количественные оценки темпов роста ВВП на 2019 год, отметив, что экономическая активность складывается ниже ожиданий. В условиях, когда действие основного драйвера возобновления роста экономики – финансирования Национальных проектов – постоянно откладывается, положительный вклад роста расходов будет проявляться в текущем году все меньшее количество месяцев и, соответственно, оказывать все меньшее влияние на итоговый годовой рост", - отметил специалист.

"На фоне отложенных госрасходов, во втором полугодии будет все сильнее проявляться замедление роста нефтегазового сектора – под влиянием снижения поставок газа в ЕС. Европейские газовые хранилища уже заполнены на 80% (90% – пиковый уровень последний лет), при том что годом ранее объем заполненности хранилищ на середину июля не превышал 60%. По нашим оценкам, заполненность хранилищ достигнет 90% не позднее середины сентября", - добавил он.

"В отношении инфляции Банк России отмечает продолжающийся дезинфляционный тренд. При этом впервые с начала года замедление инфляции прослеживается и в показателе базовой инфляции, в состав которой не входят товары и услуги-представители со значительной компонентой административного регулирования, а также товары с высокой внутригодовой сезонностью цен. Показатель базовой инфляции по итогам июня снизился до 4,7%. Тем не менее, достижение целевого уровня инфляции прогнозируется лишь в начале 2020 года", - считает Максим Петроневич.



"Инфляционные риски снизились со стороны внешних факторов и повысились – со стороны внутренних. Пересмотр в июне-июле траектории снижения учетных ставок со стороны ФРС и ЕС, снижение на этом фоне учетных ставок Центральными банками развивающихся стран, позволяет снижать ключевую ставку Банку России, не опасаясь оттока капитала из России в другие развитые или развивающиеся страны", - пояснил экономист.

"Так, 25 июля на 4,25% снизил ставку ЦБ Турции, 18 июля на 0,25 п.п. до 5,75% снизил ставку ЦБ Индонезии, 7 июня ЦБ Чили снизил ставку на 0,5 п.п. Внутренние инфляционные риски остаются связаны с бюджетом и возможным расходованием в 2020 г. Фонда национального благосостояния на инвестпроекты: "догоняющий рост бюджетных расходов во втором полугодии 2019 года может иметь проинфляционный эффект в конце 2019 года – начале 2020 года", - привел данные Максим Петроневич.

"В своем пресс-релизе Банк России оставил фразу о том, что допускает дальнейшее снижение ставок на ближайших заседаниях. С учетом слабой экономической динамики и сохранения инфляционных рисков в конце года, очередное снижение ключевой ставки с высокой вероятностью будет проведено на заседании в сентября или в октябре", - прогнозирует старший экономист банка "Открытие".

"Снижение ключевой ставки окажет влияние и на динамику ставок по банковским продуктам. Снижение кредитных процентных ставок затронет самых надежных заемщиков - юрлиц, а также ставки по ипотеке. Ставки для более рискованных заемщиков могут остаться без значительных изменений под влиянием увеличения коэффициентов при расчете нагрузки на капитал банка (норматива достаточности капитала Н1). В отношении ставок по депозитам населения в рублях, банки будут вынуждены проводить более взвешенную политику. В условиях сохраняющихся высоких инфляционных ожиданий и снижения разницы между ставками в рублях и валюте, население становится все более чувствительным к снижению рублёвой доходности и переключается на депозиты в валюте. Так, прирост валютных депозитов с начала 2019 года составил 9,2%, в рублях – лишь 2,5%. Доля валюты в приросте вкладов населения с начала года составила 48%", - подытожил Максим Петроневич.