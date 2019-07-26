Иван Носков проверит качество ремонта дорог в Дзержинске Общество

Глава Дзержинска Иван Носков в ближайшие дни проверит качество ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.



По итогам оперативного совещания он дал поручение профильному департаменту подготовиться к выездной проверке дорог, ремонт которых должен быть завершен. По его наблюдения, местами отсутствует дорожная разметка. Также есть вопросы и по срокам сдачи отремонтированных дорог.

Кроме того, Иван Носков пригласил чиновников, подрядчиков и жилищников проверить дворовые территории. Он дал поручение профильному департаменту подготовиться к выездной инспекции тщательным образом и "не волокитить процесс".