Иван Носков проверит качество ремонта дорог в Дзержинске

Глава Дзержинска Иван Носков в ближайшие дни проверит качество ремонта дорог. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
По итогам оперативного совещания он дал поручение профильному департаменту подготовиться к выездной проверке дорог, ремонт которых должен быть завершен. По его наблюдения, местами отсутствует дорожная разметка. Также есть вопросы и по срокам сдачи отремонтированных дорог.
Кроме того, Иван Носков пригласил чиновников, подрядчиков и жилищников проверить дворовые территории. Он дал поручение профильному департаменту подготовиться к выездной инспекции тщательным образом и "не волокитить процесс".
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