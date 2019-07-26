Последние новости рубрики Общество
29 июля 2019 16:03  [36] Палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области
29 июля 2019 15:38  [86] Волонтеры "Единой России" отправились в Дивеево для помощи паломникам
29 июля 2019 15:36  [62] Иван Носков проверит качество ремонта дорог в Дзержинске
29 июля 2019 15:06  [96] "Поезда здоровья" побывали уже в 64 населенных пунктах Нижегородской области
29 июля 2019 14:36  [143] День военно-морского флота прошел в Нижнем Новгороде
29 июля 2019 14:21  [190] Готовое жилье вместо недостроя хотят предлагать обманутым дольщикам
29 июля 2019 13:11  [181] Публичные слушания по изменению в ППМ в районе "Щелоковского хутора" пройдут по инициативе Нижегородской епархии
29 июля 2019 12:58  [170] Горячее водоснабжение в Дзержинске возобновлено после гидравлических испытаний
29 июля 2019 12:46  [143] Преобразования в рамках нацпроекта "Здравоохранение" начинаются в ЦБ Арзамаса
29 июля 2019 12:09  [271] Сосны в опасности: черные усачи атакуют Нижегородскую область
Общество

Волонтеры "Единой России" отправились в Дивеево для помощи паломникам

29 июля 2019 15:38  [86] Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Группа волонтеров "Единой России" отправилась в Дивеево Нижегородской области для помощи при проведении торжественных мероприятий в честь Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

На протяжении нескольких дней активисты будут работать в палаточном лагере, организовывать быт паломников. В их обязанности входят встреча и расселение паломников, обеспечение их водой, выдача одеял, уборка территории палаточного городка, прием и выдача вещей из камер хранения.

В день выезда в Дивеево добровольцы приняли участие в богослужении, которое прошло в соборе Архангела Михаила в Нижегородском кремле.

"Интерес к участию в Дивеевских торжествах у молодежи с каждым годом возрастает. И все понимают, насколько это ответственно – помогать людям в палаточном лагере. Волонтеры с энтузиазмом и интересом выполняют непростое дело. Глядя на этих ребят, я испытываю чувство ностальгии, потому что сама два года ездила добровольцем на Дивеевские торжества. С одной стороны, ты имеешь возможность посетить храм, быть в центре этого православного события. С другой – ты оказываешь помощь всем паломникам. И здесь важно достойно представить наш регион, показать все гостеприимство", - отметила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

Подать заявку мог каждый желающий житель Нижегородской области старше 18 лет. По итогам собеседования в волонтерский корпус от "Единой России" по проведению Дивеевских торжеств вошли 30 человек. Среди добровольцев - студенты, представители общественных молодежных организаций, активисты "Молодой Гвардии "Единой России".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Фоторепортажи
Закрытие III фестиваля Горький fest
26 июля 2019 11:04Закрытие III фестиваля "Горький fest"

Анастасия Макарычева

Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph