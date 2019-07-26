Волонтеры "Единой России" отправились в Дивеево для помощи паломникам Общество

Фото: Пресс-служба НРО "Единая Россия"

Группа волонтеров "Единой России" отправилась в Дивеево Нижегородской области для помощи при проведении торжественных мероприятий в честь Серафима Саровского. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

На протяжении нескольких дней активисты будут работать в палаточном лагере, организовывать быт паломников. В их обязанности входят встреча и расселение паломников, обеспечение их водой, выдача одеял, уборка территории палаточного городка, прием и выдача вещей из камер хранения.

В день выезда в Дивеево добровольцы приняли участие в богослужении, которое прошло в соборе Архангела Михаила в Нижегородском кремле.

"Интерес к участию в Дивеевских торжествах у молодежи с каждым годом возрастает. И все понимают, насколько это ответственно – помогать людям в палаточном лагере. Волонтеры с энтузиазмом и интересом выполняют непростое дело. Глядя на этих ребят, я испытываю чувство ностальгии, потому что сама два года ездила добровольцем на Дивеевские торжества. С одной стороны, ты имеешь возможность посетить храм, быть в центре этого православного события. С другой – ты оказываешь помощь всем паломникам. И здесь важно достойно представить наш регион, показать все гостеприимство", - отметила заместитель руководителя регионального исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова.

Подать заявку мог каждый желающий житель Нижегородской области старше 18 лет. По итогам собеседования в волонтерский корпус от "Единой России" по проведению Дивеевских торжеств вошли 30 человек. Среди добровольцев - студенты, представители общественных молодежных организаций, активисты "Молодой Гвардии "Единой России".