Палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Палаточные лагеря проверяют в Нижегородской области. В частности, рабочая группа областного координационного совета по организации отдыха детей и молодежи проверила работу лагеря "Хочу стать десантником".

По словам начальника отдела по вопросам допобразования министерства образования области Галины Охотниковой, в настоящее время в Нижегородском регионе работают два стационарных палаточных лагеря, в которых находится 110 детей ("Хочу стать десантником" в Дальнеконстантиновском районе и палаточный экологический стационарный лагерь "Олимп" в Тоншаевском районе).

"Такие проверки по изучению деятельности загородных детских оздоровительных лагерей проводятся регулярно - каждый вторник и четверг", - рассказала она.

В рамках объезда члены рабочей группы обследовали лагерь на соответствие требованиям пожарной и антитеррористической безопасности, уделили внимание вопросам кадрового обеспечения, содержания образовательных программ, их соответствия целевым установкам, педагогической целесообразности, возрастным особенностям детей. Также специалисты проверили документальное обеспечение организации детского отдыха, работу муниципальных координационных советов, пообщались с сотрудниками лагеря и детьми.

В рамках объезда воспитанники также продемонстрировали свои умения в ходе тушения условного пожара с применением мотопомпы.

Напомним, в ходе летней оздоровительной кампании 2019 года на территории Нижегородской области организована работа 1194 лагерей, в том числе, 58 загородных лагерей, 7 санаторно-оздоровительных лагерей круглогодичного действия, 5 детских санаториев, 920 лагерей с дневным пребыванием детей, 168 лагерей труда и отдыха, 28 лагерей с круглосуточным пребыванием и 8 лагерей палаточного типа (в 6 из них смены уже закончены).

Ранее РИА Новости сообщали, что в Хабаровском крае приостановили работу лагеря, где погибли дети. Власти Хабаровского края ввели режим ЧС в районе комплекса "Холдоми". Запрет будет действовать до отмены режима чрезвычайной ситуации. Пожар произошел в ночь на 23 июля. Одна девочка погибла на месте, две девочки и один мальчик позже скончались в реанимации. Еще четыре ребенка и пять взрослых получили различные травмы.

Всего в лагере находились 189 детей. Общая площадь возгорания составила 2,4 тысячи квадратных метров, сгорели 20 из 26 палаток.

СК возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Расследованием занялся центральный аппарат ведомства.