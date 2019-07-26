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Экономика

Субсидирование сельхозтехники увеличено на треть в Нижегородской области

29 июля 2019 17:10  [56] Экономика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение увеличить поддержку технического переоснащения сельского хозяйства из областного бюджета на 30% к уровню 2018 года. В 2019 году на эти цели предусмотрено порядка 180 млн рублей. Об этом сообщил вице-губернатор нижегородской области Евгений Люлин.

По словам Евгения Люлина, только в первом полугодии 2019 года аграрии приобрели 90 тракторов, 22 зерноуборочных и 12 кормоуборочных комбайнов, а также около 400 единиц другой техники и оборудования.

Вице-губернатор напомнил, что в 2018 году по различным программам, направленным на стимулирование обновления материально-технической базы, сельхозпредприятия региона закупили более 350 единиц сельскохозяйственной техники.

"Обновление парка техники важно для качественного и своевременного проведения полевых работ во время уборочной кампании, которая уже началась в Нижегородской области. Уборку зерновых начали в большинстве районов области, уже убрано 40 тысяч га. Всего предстоит убрать чуть более 570 тысяч га зерновых культур", - отметил Евгений Люлин.

По информации регионального минсельхоза, в 2019 году планируется произвести более 1,1 млн тонн зерна, этого достаточно для обеспечения внутренних потребностей региона в муке и кормах для животноводства.

Напомним, Глеб Никитин говорил об увеличении господдержки сельского хозяйства в 2019 году еще в начале года, когда была утверждена программа. В марте он также сообщал о том, что финансирование областной программы обновления сельхозтехники будет увеличено.

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