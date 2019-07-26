Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс подвел итоги акции "Встречайте лето без пени!" Общество

Более трех тысяч жителей погасили задолженность за тепло и горячую воду в Дзержинске, Кстове и Балахне в ходе акции "Встречайте лето без пени!". Ее инициатором выступил Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" совместно с ООО "Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ).

Акция стартовала в июне текущего года. По ее условиям до конца июня жители могли погасить всю сумму долга за отопление горячую воду и установку/эксплуатацию общедомового прибора учета тепловой энергии и ГВС перед ПАО "Т Плюс" и АО "НКС", а также своевременно оплатить квитанцию за май. Каждому участнику акции по лицевому счету будут списаны пени, ранее начисленные за несвоевременную оплату данных услуг.

"Все, кто оплатил задолженность в рамках акции, не только избавились от пени, но и смогли избежать дополнительных трат, связанных с подачей документов в суд. Настоятельно рекомендуем остальным должникам не доводить дело до ситуации, когда судебные приставы накладывают арест на банковские счета, на имущество, выносят запрет на выезд за границу", - отметил директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.