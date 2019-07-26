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Общество

Автобусы "Нижний Новгород – Волгоград" начнут курсировать с 3 августа

30 июля 2019 10:34  [309] Общество

Фото: Яндекс.Карты

АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" информирует, что с 3 августа 2019 года запускаются регулярные автобусные рейсы сообщением Нижний "Новгород – Волгоград" с отправлением от автовокзала ТПУ "Канавинский" (Московское шоссе 4Е, возле станции метро "Канавинская").

Из Нижнего Новгорода автобус будет отправляться каждый понедельник, четверг и субботу в 17:00. Промежуточные остановки по маршруту следования запланированы в Муроме, Касимове, Шацке и Тамбове.

Стоимость проезда до Волгограда составит 2 200 рублей. Приобрести билет на данный маршрут можно в кассе автовокзала ТПУ "Канавинский" или на сайте biletnaavto.ru

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