Особенности стиральных машин Электролюкс

Стиральные машины Электролюкс относятся к среднему ценовому сегменту и отличаются сбалансированным показателем цена/качество.

Производителем стиральных машин автоматов Электролюкс является шведская фирма Electrolux. Эта огромная компания входит в группу мировых лидеров по производству бытовой техники. Особенностью стиральных машин от шведского производителя является высокая надежность. Но все же в процессе эксплуатации оборудование может ломаться. Для того чтобы узнать, какие поломки встречаются наиболее часто, можно обратится в этот источник.

Заводы компании расположены в разных городах мира. Стиральная машина Electrolux может быть произведена в любой стране. Поэтому при необходимости производителя конкретных моделей следует уточнять на официальном сайте. Шведская бытовая техника отличается стильностью, что делает ее узнаваемой. Дизайн стиральных машин Электролюкс строгий и в определенной степени чопорный.

Компания Electrolux предлагает стиральные машины в различных конструктивных исполнениях Наиболее востребованными являются фронтальные машины, которые отличаются элегантно оформленным иллюминатором, выполненным в спокойных тонах. Цвет корпуса может быть белым серебристым или черным. Данная техника отличается хорошей устойчивостью и минимальной вибрацией при работе, что снижает шумность. Фронтальные машины могут быть полноразмерными, узкими и компактными.

Вертикальные модели отличается компактностью. В них очень удобно складывать и выгружать белье. Данный вид стиральных машин является оптимальным вариантом для небольших помещений. При необходимости можно приобрести стиральную машину с сушкой. Она является настоящей мини прачечной.

Шведский производитель предлагает стиральные машины отличающаяся разными габаритами, типами закладки белья и вариантами установки. В них может быть различный диапазон загрузки. Во всех моделях предусмотрена большая скорость отжима, она может регулироваться от 800 до 1600 об/мин. Кроме того в технике внедрены различные полезные функции. Имеется возможность обрабатывать вещи паром, что позволяет освежить одежду. Кроме того имеется возможность провести стирку более эффективно, используя насыщение вещей моющим средством, которое подается под высоким давлением. Можно эксплуатировать стиральную машину и в эконом-режиме.

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